ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський прибув до Латвії

Латвія, Четвер 11 січня 2024 16:13
UA EN RU
Зеленський прибув до Латвії Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні прибув з офіційним візитом до столиці Латвії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Президент України перебуває в Латвії з офіційним візитом. Серед планів Зеленського є обговорення двостороннього співробітництва між Латвією та Україною, а також питання підтримки в боротьбі з російською агресією та євроатлантичну інтеграцію України.

Офіційна церемонія зустрічі відбудеться в Ризькому замку о 16:15, після чого відбудеться зустріч делегацій Зеленського та президента Латвії Едгарса Рінкевичса.

Після зустрічі відбудеться спільна прес-конференція.

Турне Зеленського країнами Балтії

Вчора, 10 січня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочим візитом Вільнюс. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Лідери підписали двосторонні угоди.

Крім того, Зеленський зустрівся з прем'єром Литви і виступив перед українською громадою.

Вже сьогодні український президент прибув до Естонії, де він також проведе низку важливих зустрічей. Наступною у турне Зеленського повинна стати Латвія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Латвія
NEWS
Україна збільшила виробництво БпЛА. Працює з союзниками над подальшим нарощуванням, - Кулеба
Україна збільшила виробництво БпЛА. Працює з союзниками над подальшим нарощуванням, - Кулеба
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації