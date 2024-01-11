Сійярто анонсував зустріч з Кулебою в Ужгороді. МЗС розкрило подробиці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто в Ужгороді 29 січня. Під час якої сторони обговорять організацію зустрічі глави держави Володимира Зеленського та прем'єра Угорщини Віктора Орбана.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Що кажуть в МЗС

"На 29 січня в Ужгороді запланована зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та глави Офісу президента України Андрія Єрмака", - сказав Ніколенко.

За його словами, переговори стануть продовженням нещодавніх політичних контактів двох країн.

"Ключовими темами стануть організація зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана задля просування важливих для України рішень в Європейському Союзі та комплексного розвитку двосторонніх відносин", - резюмував Ніколенко.

Сійярто анонсував зустріч із Кулебою

Зазначимо, напередодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив журналістам, що проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.

За словами глави МЗС Угорщини, вони проведуть переговори для підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.

"Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації", - сказав Сійярто місцевому виданню АТВ на прес-конференції.

Також Сійярто проінформував, що раніше провів телефонну розмову головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої, за словами угорського прем'єра, він сказав, що зустріч Зеленського та Орбана матиме сенс, "якщо це може дати результат".

Що відомо про можливу зустріч Зеленського з Орбаном

Нагадаємо, що у грудні президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом в Аргентині, коротко поспілкувався з проросійським прем'єром Угорщини Віктором Орбаном. Як відзначив український лідер, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення лідера України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі.

Як очікують в Офісі президента Україні ці переговори можуть стосуватися широкого спектра двосторонніх відносин, від економіки до нацменшин.

Зауважимо, що угорська сторона ветувала виділення Україні 50 млрд євро минулого року. Але, як відомо, до цього питання повернуться вже на початку лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.