Українські безпілотники не дають росіянам маневрувати в районі Авдіївки: карти боїв ISW

Українські та російські війська ведуть позиційні бої на кількох напрямках. Росіяни скаржаться, що ЗСУ за допомогою безпілотників не дають їм маневрувати між позиціями на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

10 січня російські та українські війська продовжили бойові дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але жодних підтверджених змін на цьому напрямку не відбулося.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали на Куп'янському напрямку в районі Синьківки і на Лиманському напрямку на схід від Тернів і поблизу Торського, району Серебрянського лісу та Веселого.

Заступник командира української бригади, яка діяла на Куп’янському напрямку, заявив, що через холодну погоду російські війська використовують менше боєприпасів.

Речник іншої української бригади, яка діє на Куп’янському напрямку, заявив, що російські сили, ймовірно, збільшать кількість штурмів протягом наступних кількох днів, стягнувши туди більше особового складу та, можливо, більше техніки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець 10 січня заявив, що російські військові перекидають частину підрозділів 11-го армійського корпусу з районів окупованої Луганської області на прикордонні райони Бєлгородської, Брянської та Курської областей.

Він додав, що військові РФ перекинули один танковий батальйон 11-го танкового полку до Ржевки Бєлгородської області, а гаубичний артилерійський дивізіон 7-го мотострілецького особового складу - у невстановлений район Бєлгородської області.

Бої у Донецькій області

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 січня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Бахмута.

Позиційні бої тривали на північний схід від Бахмута в районі Веселого, на захід від Бахмута в районі Богданівки та Іванівського, на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Речник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямку, 10 січня заявив, що морози сприяють зменшенню інтенсивності піхоти в цьому районі.

10 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін на лінії фронту не було. Позиційні бої тривали в районі Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу; в промисловій зоні; біля Сіверного, Первомайського та Невельського.

Російський "воєнкор", посилаючись на нібито повідомлення російського військовослужбовця на Авдіївському напрямку, стверджував, що українські безпілотники ускладнюють російські зусилля з евакуації поранених і маневрування між позиціямя.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 січня, показують, що російські сили просунулися на північний схід від Новомихайлівки (на південний захід від міста Донецька).

Позиційні бої тривали на захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

10 січня Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької областей поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки).

Мер Мелітополя Іван Федоров 9 січня заявив, що супутникові знімки свідчать про те, що російські війська за останні місяці 2023 року в Запорізькій і Донецькій областях побудували десятки кілометрів нових окопів і оборонних споруд.

Російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на заході Запорізької області, але 10 січня жодних підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Українські та російські джерела стверджують, що позиційні бойові дії тривали поблизу Роботиного, Вербового та Новопрокопівки.

Повідомляється, що на Запорізькому напрямку, в тому числі поблизу Вербового, діють частини російської 7-ї повітряно-десантної дивізії, у тому числі 108-й полк ВДВ.