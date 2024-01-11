Законопроект про мобілізацію. Вже є новий текст, найближчим часом його отримає Кабмін, - Умєров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова .

"Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", - повідомив міністр на сторінці у Facebook.

За словами Умєрова, оновлений законопроект, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації.

"Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно", - додав він.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. У документі уряд, зокрема, пропонував знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Однак законопроект викликав критику з боку опозиції, а омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що деякі пропозиції документа суперечать Конституції. Після цього в парламентському комітеті з оборони вирішили обговорити зміни до законопроект разом з військовим керівництвом.

В результаті дискусій депутати вирішили повернути законопроект Кабміну, щоб той доопрацював його відповідно до пропозицій, які озвучувалися на засіданнях комітету. Сьогодні ввечері Кабмін відкликав документ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.