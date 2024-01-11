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Законопроект про мобілізацію. Вже є новий текст, найближчим часом його отримає Кабмін, - Умєров

Київ, Четвер 11 січня 2024 18:48
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Законопроект про мобілізацію. Вже є новий текст, найближчим часом його отримає Кабмін, - Умєров Фото: Рустем Умєров, міністр оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство оборони вже підготувало нову редакцію законопроекту про мобілізацію. Найближчим часом оновлений документ відправлять на погодження Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

"Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Готові виносити його на погодження уряду в найближчий час. Цей закон потрібен обороні нашої держави і кожному воїну, який зараз на фронті. Потрібен якнайшвидше", - повідомив міністр на сторінці у Facebook.

За словами Умєрова, оновлений законопроект, зокрема, має встановити чіткий термін служби по мобілізації.

"Воїнам треба дати можливість відпочити. Це справедливо. Звільненим з полону треба дати вибір, чи залишатися у війську. Ті з них, хто обере залишитися, потребуватимуть щонайменше кілька місяців відпустки. Це чесно. Строковиків треба нарешті відпустити додому. Це правильно", - додав він.

Законопроект про мобілізацію

Наприкінці грудня Кабмін вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. У документі уряд, зокрема, пропонував знизити віковий поріг з 27 до 25 років, скоротити перелік категорій, що не підлягають мобілізації, а також розсилати повістки до ТЦК електронною поштою.

Однак законопроект викликав критику з боку опозиції, а омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що деякі пропозиції документа суперечать Конституції. Після цього в парламентському комітеті з оборони вирішили обговорити зміни до законопроект разом з військовим керівництвом.

В результаті дискусій депутати вирішили повернути законопроект Кабміну, щоб той доопрацював його відповідно до пропозицій, які озвучувалися на засіданнях комітету. Сьогодні ввечері Кабмін відкликав документ.

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