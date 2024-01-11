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В Бєлгородській області поскаржилися на атаку безпілотника: "вдарив" по енергооб'єкту

Четвер 11 січня 2024 17:08
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В Бєлгородській області поскаржилися на атаку безпілотника: "вдарив" по енергооб'єкту Ілюстративне фото: d Бєлгородській області поскаржилися на атаку безпілотника (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бєлгородську область сьогодні, 11 січня, нібито атакував безпілотник. "Удар" було завдано по об'єкту електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

За його словами, дрон нібито атакував село Тишанка Волоконівського району Бєлгородської області.

"Пошкоджено інфраструктурний об'єкт електропостачання, тимчасово без світла залишаються близько 50 домоволодінь", - додав чиновник країни-агресора.

Він уточнив, що оперативні та аварійні служби досі не зайнялися ліквідацією наслідків, оскільки це узгоджують з міністерством оборони.

Вибухи у Бєлгородській області

Нагадаємо, останнім часом у Бєлгородській області все частіше гримлять вибухи. Росіяни скаржаться на ракетні удари та атаки безпілотниками.

Зокрема, вибухи мешканці Бєлгородської області чули 8 січня увечері. Тоді в мережі публікували відео з роботою протиповітряної оборони.

Також вибухи у Бєлгороді лунали 30 грудня. Російські ЗМІ писали про обстріл міста.

Після цього джерела РБК-Україна повідомили про те, що українські захисники вдарили по військових об'єктах у місті.

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