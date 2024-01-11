У Литві відбулася перша зустріч коаліції з розмінування України

У Міністерстві оборони Литви відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування України під керівництвом Литви. Союзники разом із представниками Міністерства оборони України та Штабу оборони Збройних сил України обговорили плани та подальшу роботу коаліції.

"Це перша робоча зустріч, на якій було уточнено потреби України в протимінній діяльності та конкретний внесок кожної держави-партнера коаліції", - заявив директор з оборонної політики МО Литви Вайдотас Урбеліс.

За його словами, крім Литви та України, у зустрічі особисто брали участь представники 19 країн, а ще шість країн приєдналися дистанційно.

"Це свідчить про єдність держав-партнерів, які прагнуть не тільки реагувати на нагальні потреби, а й підтримувати довгостроковий розвиток потенціалу України з розмінування", - заявив він.

Метою коаліції з розмінування України є об'єднання і координація наявної та майбутньої підтримки України в галузі протимінної діяльності з боку країн-донорів.

Крім цього буде створено фонд підтримки для досягнення цілей коаліції, включно з придбанням інструментів і обладнання для розмінування української території.

Очолювана Литвою коаліція допомагатиме Україні як у бойовому, так і в гуманітарному розмінуванні.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

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