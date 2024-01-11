Гаубиці, боєприпаси й не тільки. Латвія анонсувала новий пакет допомоги Україні
Латвія готує новий пакет допомоги Україні, який включатиме гаубиці, боєприпаси та інше. Також було підписано угоду про військове співробітництво між країнами, зокрема, щодо виробництва дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Латвійської Республіки Едгарса Рінкевичса під час спільної пресконференції з лідером України Володимиром Зеленським.
Новий пакет допомоги
Як відзначив Рінкевичс, Латвія й надалі продовжить надавати допомогу Україні. Зокрема він проінформував українського колегу щодо нового пакету допомоги, який включатиме:
- гаубиці;
- боєприпаси;
- протитанкову зброю;
- гелікоптери;
- дрони;
- пристрої зв'язку;
- екіпірування.
"Латвія взяла на себе зобов'язання вести коаліцію дронів в рамках "Рамштайну", - додав лідер Латвії.
Підписано нові угоди
Рінкевичс та Зеленський підписали меморандуми про співпрацю у військові сфері, у тому ж числі щодо виготовлення дронів, які є важливими для України.
"Буде також міжурядова угода щодо допомоги України. Раніше Сейм проголосував надати більше ніж 500 млн євро на програму з реконструкції протягом 3 років - програма буде концентруватися на Чернігівську область", - додав президент Латвії.
Турне Зеленського країнами Балтії
Вчора, 10 січня, президент України прибув з робочим візитом до Вільнюса, де провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою. Зокрема лідери країн підписали двосторонні угоди.
Вже сьогодні, 11 січня, Зеленський відвідав Естонію, де також провів низку важливих зустрічей після чого відправився до Латвії.
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