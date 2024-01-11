Росіяни заявили про нову атаку дронів: у Калузі нібито пошкоджена насосна станція

Росіяни заявили про нову атаку дронів вночі 11 січня. За їх словами, у Калузі нібито була пошкоджена насосна станція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram та губернатора Калузької області Владислава Шапшу у Telegram.

Російське Міноборони стверджує, що сьогодні вночі нібито була спроба завдати ударів по об'єктах на території РФ. Традиційно росіяни звинуватили Україну в "терористичній атаці".

Окупанти запевняють, що три безпілотники були перехоплені у трьох областях - Ростовській, Тульській та Калузькій.

Своєю чергою губернатор Калузької області повідомив, що сьогодні зранку на околиці Калуги над технічною будівлею насосної станції нібито вибухнув дрон.

"Внаслідок вибуху будівля отримала пошкодження. Займань та постраждалих немає", - написав Шапша.

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Нагадаємо, вчора російське Міноборони заявило, що нібито у Саратовській області збили дрон, звинувативши Україну. Губернатор області уточнив, що безпілотник знищили над територією Енгельського району. Там знаходиться аеродром "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники РФ - Ту-160 та Ту-95МС, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що безпілотника було два, їх нібито збили, вони впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".

За даними джерела РБК-Україна в спецслужбах, за польотом дронів туди стоять Сили безпеки та оборони, наслідки уточнюються.