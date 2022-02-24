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В Киеве ввели комендантский час

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 17:10
В Киеве ввели комендантский час Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о введении комендантского часа в столице. Ограничения будут действовать с 22:00 до 7:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление киевского градоначальника.

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме. Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - заявил Кличко.

Отметим, что комендантский час также ввели в Черкасской области и Харькове.

Как сообщало РБК-Украина ранее, российские оккупанты вторглись в Чернобыльскую АЭС, боевики пытаются спровоцировать экологическую катастрофу.

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