В Киеве ввели комендантский час

"Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме. Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - заявил Кличко.