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Зеленский провел переговоры с западными лидерами: строим антипутинскую коалицию

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 08:37
Зеленский провел переговоры с западными лидерами: строим антипутинскую коалицию Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Украины Владимир Зеленский провел переговоры с западными лидерами после вторжения России. Главной темой разговоров политиков стала военная агрессия и создание коалиции против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента.

В частности, Владимир Зеленский поговорил с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем, польским лидером Анджеем Дудой, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию. Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру", - написал Зеленский.

Напомним, Верховная рада ввела военное положение в Украине.

Всю подробную информацию о вторжении России можно узнать в материале РБК-Украина.

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