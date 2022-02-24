Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Украина приняла решение разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией. Оно было принято после признания Россией ЛДНР и началом ее вторжения в нашу страну сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Сегодня Украина решила разорвать дипломатические отношения с Россией.
"Украина разорвала дипломатические отношения с Россией", - заявил Зеленский на брифинге после нападения РФ на Украину.
До этого Министерство иностранных дел Украины обратилось к президенту с таким предложением.
Что это значит
В случае разрыва отношений обе стороны лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости. Украинские и российские дипломаты прекращают свою деятельность. Дипломатические отношения между странами происходят при посредничестве третьих стран.
Россия напала на Украину 24 февраля
Путин официально ввел российские войска на Донбасс и объявил о начале спецоперации на территории Украины. Это произошло после обращения к нему с просьбой о военной помощи главарей непризнанных республик.
По состоянию на сейчас, украинские военные отбивают нападение врагов по нескольким направлениям.
Россия признала "ЛДНР" и вводит войска в ОРДЛО
Совет Федерации РФ ратифицировал "договоры о дружбе и сотрудничестве" с так называемыми "ЛНР", "ДНР". Таким образом Россия окончательно признала независимость псевдоресспублик.
Ранее президент РФ Владимир Путин признал независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР", а после подписал указ о введении российских войск на территорию оккупированного Донбасса.
Реакция Украины и мира
Верховная рада Украины сделала заявление из-за признания Россией "ЛДНР". Украина требует отключения России от SWIFT и отказа от "Северного потока-2", проект постановления поддержали 336 нардепов.
Отметим, что Германия уже прекратила сертификацию "Северного потока-2", а Британия ввела санкции против 5 российских банков и некоторых российских олигархов.