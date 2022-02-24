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В Киевской области упал военный самолет ВСУ: погибло 5 человек

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Киевская область, Четверг 24 февраля 2022 14:02
В Киевской области упал военный самолет ВСУ: погибло 5 человек Фото: в Киевской области упал самолет (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье упал военный самолет ВСУ. Погибли 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Между с. Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ (на борту находились 14 человек) с последующим возгоранием, в результате чего погибли 5 человек. От ГСЧС привлечены 37 человек и 8 ед. техники", - говорится в сообщении.

В Киевской области упал военный самолет ВСУ: погибло 5 человек

Напомним, согласно последним данным, российские войска пошли на прорыв государственной границы в Киевской области.

РБК-Украина ранее сообщало, в Черниговской области украинские войска отбили наступление противника.

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