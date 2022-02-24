Бои на севере Украины. В Конотоп зашли 300 российских танков, в Чернигове остановили атаку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Министерства обороны.

Согласно предварительным данным, в Сумской области обстановка напряженная. Колона оккупантов приблизилась к городу Конотоп. К населенному пункту подошли 300 вражеских танков. Механизированные подразделения ВСУ вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

Более спокойная ситуация в Черниговской области. Украинские войска отразили все атаки.

"Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и на окраине Чернигова остановили колонны бронированной техники врага. Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища", - говорится в сообщении.

Также ВСУ фиксирует провокации со стороны Беларуси.

"С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные действия вдоль северного участка государственной границы. В Северской области противник остановлен по реке Уж в районах Великие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой", - добавили в ВСУ.