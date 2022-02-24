Россия наступает на Сумы. Украинская армия вступила в бой в окрестностях города
В ходе нападения России на Украину идет российское наступление на Сумы. Украинские военные вступили в бой в окрестностях города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной пограничной службы.
"Украинские военные ведут бой на направлении Сум. Пограничники с ВСУ и Нацгвардией вступили в бой с российскими оккупантами в окрестностях Сум. Украинские военные удерживают оборону. По имеющейся информации РФ совершает наступление со стороны Конотопа", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация вторглась на многих направлениях, пограничники при необходимости отходят на запасные позиции.
А в Офисе президента заявили, что Россия хочет дестабилизировать Киев и Харьков, чтобы сменить власть в Украине.