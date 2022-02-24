Россия одобрила шаг вперед. Зеленский срочно обратился к украинцам: главные заявления
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 24 февраля выступил с обращением к украинцам. Он рассказал о недавних решениях властей в сфере обороны, а также обратился к гражданам России из-за угрозы нового вторжения.
Главные заявления президента - в материале РБК-Украина ниже.
Что сказал Зеленский в своем срочном видеообращении:
- Руководство России одобрило шаг вперед. Речь о российских войсках на украинской границе.
- Новое вторжение может начаться из-за любой провокации, но оно может стать причиной большой войны в Европе.
- Путин отказался от телефонного разговора, который инициировала украинская сторона.
- Россияне должны решить, хотят ли они войны с Украиной.
- Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира.
- Война - это большое горе, и у этого горя большая цена.
- Украина готова говорить с Россией, чтобы получить гарантии безопасности.
- России нужно остановиться, пока не поздно.
Напомним, поздно вечером 23 февраля главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" попросили Россию о военной помощи.
В ответ на это Украина инициировала срочное заседание Совета безопасности ООН.