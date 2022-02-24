ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Нежине в результате обстрела ранены трое спасателей

Новина українською →
Нежин, Четверг 24 февраля 2022 07:12
В Нежине в результате обстрела ранены трое спасателей Фото: В Нежине в результате обстрела ранены трое спасателей (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

В городе Нежин Черниговской области обстреляли командно-диспетчерский пункт ГСЧС. В результате обстрела ранены трое спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы МВД Украины Антона Геращенко в Telegram.

При этом около 06.30 произошло возгорание на складах боеприпасов в селе Ольшаница Белоцерковского района, возгорание штаба НГУ села Новые Петровцы.

Также в Межигорье повреждено 39 пожарная станция Киевской области. Сейчас проводится отвод личного состава.

Напомним, сегодня утром президент Путин объявил о начале военной операции против Украины.

После этого в Киеве и Харькове прогремели мощные взрывы.

Под российскими обстрелами оказались и другие города Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказали, по каким объектам были нанесены ракетные удары.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина