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Зеленский: российский десант в Гостомеле заблокировали, отдан приказ на уничтожение

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 17:42
Зеленский: российский десант в Гостомеле заблокировали, отдан приказ на уничтожение Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В ходе нападении России на Украину на аэродром в Гостомеле под Киевом высадился десант противника. Как заявил президент Владимир Зеленский, десант заблокировали, есть приказ на уничтожение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", - заявил Зеленский.

Как уточнили в Минобороны, бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины сбила три вертолета из тридцати четырех. Также сообщается, что военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому, на котором высадился вражеский десант

"Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины сбили два российских вертолета под Гостомелем.

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