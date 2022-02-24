Зеленский: российский десант в Гостомеле заблокировали, отдан приказ на уничтожение

В ходе нападении России на Украину на аэродром в Гостомеле под Киевом высадился десант противника. Как заявил президент Владимир Зеленский, десант заблокировали, есть приказ на уничтожение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Вражеский десант в Гостомеле блокируют, войска получили приказ на уничтожение", - заявил Зеленский.

Как уточнили в Минобороны, бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины сбила три вертолета из тридцати четырех. Также сообщается, что военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому, на котором высадился вражеский десант

"Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава", - говорится в сообщении.