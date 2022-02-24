Россия назвала условия прекращения полномасштабной войны в Украине

В Кремле назвали условия прекращения полномасштабной войны в Украине. Сроки военной операции, как они ее называют, будут определяться ее "результативностью и сообразностью".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.