ru ua
Чт, 24 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский выступил со срочным обращением к украинцам: видео

Новина українською →
Украина, Четверг 24 февраля 2022 06:46
Зеленский выступил со срочным обращением к украинцам: видео Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля выступил со срочным обращением к украинцам. Глава государства анонсирова введение военного положения по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

"Россия совершила военные удары по военной инфраструктуре и пограничникам, во многих городах Украины слышны взрывы, мы вводим военное положение на всей территории нашего государства", - заявил он.

Зеленский призвал украинцев оставаться дома.

"Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности и обороны Украины", – добавил он.

Что было ранее

Отметим, с полуночи 24 февраля в Украине действует чрезвычайное положение. Решение о введении ЧП в Украине было принято вчера на фоне вторжения России в Украине.

Кроме того, вчера вечером главари "ЛДНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. До этого, главарь "ДНР" призвал украинские власти вывести войска с територии псевдореспублики.

Как известно, ранее Путин признал "ЛДНР" в границах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, сегодня рано утром президент РФ Владимир Путин официально объявил о проведении спецоперации против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
NEWS
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
Войска РФ на границе и чрезвычайное положение. Что происходит в Украине сегодня: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина