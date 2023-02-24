Як розпочалася війна. Хроніка першого дня вторгнення Росії в Україну

Рівно рік тому розпочалося повномасштабне вторгнення Росії до України. Українські міста прокинулися від ракетних ударів, ворог прорвав кордон на кількох напрямках та намагався висадитися під Києвом для швидкого захоплення столиці.

00:00. 24 лютого в Україні набув чинності режим надзвичайного стану. Рішення було ухвалено після того, як Росія визнала так звані "республіки Донбасу", а Володимир Путін отримав схвалення Ради Федерації на застосування збройних сил.

00:22. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що українська сторона ініціювала засідання Ради безпеки ООН через звернення ватажків "ЛДНР" до Путіна із закликом ввести війська.

00:45. Президент Володимир Зеленський виступив із екстреним зверненням до народу. За його словами, російське керівництво схвалило "крок вперед", вторгнення може розпочатися будь-якої миті, Україна готова до переговорів з Росією, але Путін відмовився від розмови по телефону.

01:29. Росія обмежила польоти вздовж усього північно-східного кордону України.

02:06. Сайт Кабінету міністрів зазнав кібератаки. За день до цього були атаковані банки та низка урядових сайтів.

04:35. Повітряний простір України закрили для польотів цивільної авіації. Також було закрито небо у прикордонних областях Білорусі та у Брянській, Воронезькій, Ростовській, Курській, Білгородській, Ростовській областях та Краснодарському краї РФ.

04:50. Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції". І відразу заявив, що нібито не планує захоплювати сусідню країну. За його словами, цілі операції - "захист Донбасу, денацифікація та демілітаризація України".

04:59. Генсек НАТО Антоніу Гутерріш звернувся до Путіна із закликом зупинити війська.

05:13. РОСІЙСЬКЕ ВТОРГНЕННЯ ОФІЦІЙНО ПОЧАЛОСЯ. Перші вибухи пролунали у Києві та Харкові.

Фото: вибухи у Харкові (twitter.com/Osinttechnical)

Потім з'явилися повідомлення про вибухи у Борисполі у районі аеропорту, Дніпрі, Одесі, Маріуполі, Миколаєві, Херсонській, Чернігівській та Сумській областях.

AIR SIREN SOUNDING MAINTENANT À KYIV - ABC NEWS



-RAPPORTS NON CONFIRMÉS DE NAVIRES DEBARQUANT PRÉS DE MARIUPOL.



Mariupol pic.twitter.com/hAapMHYyfH — Jaime Horta (@JaimeHorta17) February 24, 2022

05:47. Президент США Джо Байден пообіцяв, що світова спільнота змусить Росію відповісти за непровоковане вторгнення.

06:14. Об'єктами перших російських ударів стали центри військового управління, аеродроми та військові склади у великих містах України. Також розпочалися артилерійські обстріли на кордоні.

06:46. Зеленський виступив із терміновим зверненням до нації та оголосив, що буде введено воєнний стан.

07:12. З'явилися перші повідомлення про жертви. Зокрема, внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту ДСНС у Ніжині (Чернігівська область) було поранено трьох рятувальників.

07:26. У Києві вперше запрацювали сирени цивільної оборони

Фото: черга на АЗС у столиці (GettyImages)

07:35. ЗМІ почали поширювати інформацію про нібито висадку російського десанту в Одесі та Маріуполі. Дані не підтвердилися.

07:38. Українські прикордонники зазнали обстрілів з території Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Загалом станом на ранок атаковано підрозділи у Чернігівській, Житомирській, Луганській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

07:54. На світових фінансових ринках розпочався обвал.

07:57. Росіяни атакували аеродром і телевежу в Луцьку, в Івано-Франківську ракета влучила у військову частину, у Львівській області також було обстріляно військову частину.

Фото: дим над Івано-Франківськом (GettyImages)

08:11. Росіяни захопили населені пункти Мілове та Городище у Луганській області.

Фото: перші захоплені населені пункти в Луганській області (google.com/maps)

08:15. УКРАЇНА ЗАПРОВАДИЛА ВОЄННИЙ СТАН.

08:37. Зеленський оголосив про створення антипутінської коаліції із західними партнерами.

08:38. Перші результати відбиття російської агресії: українські сили збили п'ять літаків та знищили два танки.

08:54. Почався рух російських колон через адміністративний кордон із Кримом.

08:57. З'явилася інформація про першого загиблого. Це сталося внаслідок обстрілу Броварів (Київська область).

09:08. Зеленський наказав завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

09:46. Україна попросила Туреччину закрити для Росії протоки Босфор та Дарданелли.

09:56. Збройним силам вдалося відбити місто Щастя (Луганська область).

10:00. Російські війська вклинилися на глибину до 5 км у Харківській та Чернігівській областях.

10:16. Танкові колони намагаються прорватися углиб Луганської області. При цьому противник виставив попереду білі автомобілі місії ОБСЄ.

10:23. У боях на Херсонщині загинули три прикордонники. Внаслідок удару по центру Умані (Черкаська область) загинув один цивільний.

10:46. На об'їзній Харкова українські сили спалили чотири російські танки.

Фото: знищений танк під Харковом (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

10:52. Міністр оборони Олексій Резніков закликав українців вступати до територіальної оборони та отримувати зброю. Подати заявку можна було онлайн, для оформлення достатньо мати при собі паспорт.

10:53. Російський флот намагається захопити острів Зміїний у Чорному морі, але прикордонники зайняли оборону.

11:12. Польща розгорнула пункти прийому біженців на кордоні.

11:29. Внаслідок обстрілу Чугуєва (Харківська область) загинула дитина. У цьому місті була зроблена одна з найвідоміших фотографій перших днів війни. На фото - вчителька Олена Курило.

Фото: постраждала під час обстрілу Чугуєва (GettyImages)

11:32. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.

11:36. У новому зверненні Володимир Зеленський закликав усіх українців із бойовим досвідом прибути до центрів комплектації та пообіцяв зняти санкції з усіх громадян, які приєднаються до захисту країни. Він також заявив, що противник вже зазнав серйозних втрат.

12:15. Ще одна хвиля вибухів в Україні. Було зафіксовано удари по Києву та Броварам, в яких знаходився центр командування Сил спеціальних операцій.

12:21. Євросоюз заявив про заморожування російських активів та закриття доступу на фінансовий ринок.

12:58. Росіяни вдарили по військовій частині в селі Липецьке (Одеська область), внаслідок чого загинуло понад 20 осіб.

Фото: зруйнована військова частина (facebook.com/oda.odesa)

13:02. На західних кордонах України сформувалися великі черги із біженців.

Фото: українські біженці на кордоні зі Словаччиною (GettyImages)

13:11. Українські сили взяли перших російських полонених. Зокрема, було захоплено військовослужбовців Ямпольського мотострілецького полку.

Фото: перші російські військовополонені (facebook.com/CinCAFU)

13:13. Росія пішла на прорив у Київській області. Військова техніка зайшла через пункт пропуску "Вільча", але українські сили прийняли бій.

13:22. Збройним силам України вдалося утримати лінію оборони на сході, російські війська було відкинуто.

13:35. Росія розпочала операцію із захоплення аеродрому у Гостомелі під Києвом. На її початковому етапі українським силам вдалося збити два вертольоти.

13:37. Росія назвала умови припинення повномасштабної війни в Україні. Зокрема, як заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, вона припиниться після досягнення всіх цілей, у тому числі "денацифікації та демілітаризації".

13:48. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив підтримку Україні та заявив, що Росія заплатить високу ціну за вторгнення.

14:02. На Київщині впав військовий літак, в результаті загинули п'ятеро осіб.

Фото: літак зазнав аварії в Київській області (dsns_telegram)

14:08. В Офісі президента України заявили про плани противника захопити урядовий квартал у Києві.

14:16. Росія запровадила цензуру на новини з війни. Від російських ЗМІ під загрозою штрафу кілька мільйонів рублів вимагали брати інформацію лише з офіційних ресурсів.

15:03. McDonald's закрив усі свої ресторани в Україні.

15:04. Російські сухопутні війська вторглися одразу на кількох напрямках, українські прикордонники розпочали відхід на запасні позиції.

15:15. Українська армія нав'язала противнику запеклі бої на околицях Сум. Ворог просувається на місто з боку Конотопу.

15:38. Росіяни запустили чотири балістичні ракети з території Білорусі.

15:47. Бої ведуться за Гостомельський аеропорт, а також місто Скадовськ та селище Чаплинка у Херсонській області.

16:09. Росіяни спробували прорвати оборону на Донеччині в районі населеного пункту Піщевик, але ЗСУ відбили атаку і знищили три танки.

16:24. Росіяни на танках захопили Каховську ГЕС, а з території Білорусі було атаковано Зону відчуження Чорнобильської АЕС.

17:10. Київ першим запровадив комендантську годину з 22:00 до 07:00. За ним відповідні обмеження було прийнято в інших регіонах.

Фото: пробки на дорогах на виїзд із Києва (GettyImages)

17:42. Українські сили заблокували російський десант на аеродромі у Гостомелі, а президент Володимир Зеленський віддав наказ на знищення ворога .

17:48. У великих містах Росії пройшли антивоєнні акції, на них було затримано сотні людей.

18:09. Харків зупинив метро через загрозу ракетних ударів А через плани супротивника підірвати греблю оголосили евакуацію мешканців з селища Печеніги.

Фото: харків'яни у метро (GettyImages)

18:41. Лідери "Великої сімки" засудили Володимира Путіна за вторгнення в Україну.

18:51. Росія повністю розбомбила острів Зміїний, але українські прикордонники продовжують триматися.

18:58. До Конотопа (Сумська область) зайшло близько 300 російських танків. Тим часом вдалося зупинити атаку на Чернігів.

19:43. Під Черніговом у полон здався цілий взвод російської армії.

19:51. Україна втратила контроль над зоною Чорнобильської АЕС.

20:46. США оголосили санкції та експортні обмеження проти Росії. До цього санкції запровадила Велика Британія. Крім того, додаткові заходи узгодили країни Європейського союзу.

20:55. Станом на вечір відомо про загибель майже 60 та поранення понад 160 українців.

Щодо російських втрат у перший день вторгнення, то Офіс президента називав цифру понад 400 осіб.

21:08. З'явилася інформація про відновлення контролю над Гостомелем, у соціальних мережах почала поширюватися інформація про знищення десанту. Проте Офісі президента спростували ці дані, за аеродром ще точаться бої, працюють танки та артилерія.

Фото: мешканці Гостомеля на тлі диму, що піднімається на місці боїв (GettyImages)

Водночас у Міністерстві оборони наголосили, що вдалося попередити висадку основного десанту.

21:52. США оголосили про постачання озброєнь для України.

22:15. Російські війська захопили острів Зміїний. З українськими військовими втрачено зв'язок.

22:27. Офіційно підтвердилася інформація про знищення російського десанту у Гостомелі.

22:57. Українцям віком від 18 до 60 років заборонили виїзд за кордон через військовий стан.

23:23. Французький президент Еммануель Макрон вимагає від Володимира Путіна припинити вторгнення в Україну.

23:44. Володимир Зеленський дистанційно взяв участь у надзвичайному засіданні Європейської ради. На ньому він закликав відключити Росію від SWIFT та накласти ембарго на торгівлю нафтою та газом. А також допомогти українській армії озброєнням та підтримати миротворчу операцію ООН.

У ніч проти 25 лютого президент підписав указ про загальну мобілізацію, а до столиці України зайшли російські диверсійні групи.

Український спротив у перший день вторгнення започаткував провал путінського бліцкригу.