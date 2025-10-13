ua en ru
Де дивитися графіки відключення світла: повний перелік ресурсів

Понеділок 13 жовтня 2025 11:16
Знайти графіки відключення світла можна онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Для того, щоб дізнатися про планові чи аварійні відключення світла, українці можуть ознайомитись із відповідними графіками. Проте де саме їх шукати, знають не всі.

Докладніше про те, де знайти графіки відключень електроенергії в різних регіонах України, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де дивитись графіки відключень світла

Перш ніж шукати графік відключення світла в тій чи іншій локації, людині необхідно зрозуміти, до якої області (регіону) вона належить.

В цілому знайти актуальні графіки відключень можна:

  • на офіційних сайтах місцевих обленерго ("Вінницяобленерго", "Житомиробленерго", "Миколаївобленерго", "Чернівціобленерго", "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Рівнеобленерго", "Хмельницькобленерго", "Волиньобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Сумиобленерго", "Харківобленерго" тощо).
  • на офіційних сайтах ДТЕК (ДТЕК Київські електромережі, ДТЕК Київські регіональні електромережі, ДТЕК Дніпровські електромережі, ДТЕК Одеські електромережі, ДТЕК Донецькі електромережі).

Крім того, інформація про заплановані та аварійні відключення може бути опублікована:

  • на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у соціальних мережах (зокрема Facebook);
  • на офіційних каналах обленерго та ДТЕК у мережі (найчастіше - у Viber чи Telegram).

Інший варіант - перевірити інформацію щодо відключень:

  • у відповідних чат-ботах (у Viber чи Telegram);
  • в особистому кабінеті споживача електричної енергії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в деяких областях України через російські атаки на об'єкти енергетики вводять аварійні відключення світла.

Тим часом міська влада Чернігова через можливі тривалі відключення світла звернулась до мешканців багатоквартирних будинків із важливим проханням.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Читайте також, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії.

