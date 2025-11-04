Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбувається
Графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися впродовж дня. Це пов'язано із впливом різних факторів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України у Facebook.
Чому графіки можуть змінюватись впродовж дня
Згідно з інформацією Міненерго, в цілому обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання та здатності обладнання генерувати й передавати електроенергію.
При цьому графіки відключень світла в Україні можуть змінюватись впродовж дня через вплив таких факторів:
- температури повітря (в холод або спеку споживання електроенергії зростає);
- часу доби (вранці та ввечері рівень енергоспоживання - вищий, ніж вдень або вночі);
- аварій;
- нових ворожих обстрілів.
Чому графіки змінюються впродовж дня (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)
Як пов'язані ворожі обстріли й відключення світла
У міністерстві пояснили, що після масованих ворожих обстрілів енергосистемі України - через пошкодження мереж - не вистачає:
- генерації;
- та/або можливості передавати електроенергію.
"Відтак - виникає потреба у запроваджені заходів обмеження споживання", - нагадали українцям.
Чому виникає потреба у запровадженні обмежень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)
Які основні причини запровадження обмежень
У Міненерго повідомили, що віддавати команду на застосування того чи іншого виду обмежень можуть:
- як НЕК "Укренерго";
- так і оператори систем розподілу.
При цьому причинами такого рішення можуть бути:
- наслідки ворожих обстрілів;
- аварії на об'єктах генерації та/або в мережах систем передачі й розподілу;
- дефіцит потужності в енергосистемі.
Як ухвалюють рішення про запровадження обмежень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)
Хто відповідає за застосування відключень світла
Насамкінець українцям розповіли, що оператори систем розподілу - обленерго - є виконавцями диспетчерських команд про застосування заходів обмеження у вигляді:
- графіків обмеження потужності;
- аварійних або погодинних відключень.
Уточнюється також, що у разі застосування графіків погодинних відключень - саме обленерго відповідає за справедливість розподілу обмежень між кожною із 6 черг знеструмлення.
Хто виконує команди про застосування відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)
