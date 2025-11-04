ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбувається

Вівторок 04 листопада 2025 07:30
Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбувається У деяких випадках графіки відключень світла можуть змінюватись впродовж дня (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися впродовж дня. Це пов'язано із впливом різних факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України у Facebook.

Чому графіки можуть змінюватись впродовж дня

Згідно з інформацією Міненерго, в цілому обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання та здатності обладнання генерувати й передавати електроенергію.

При цьому графіки відключень світла в Україні можуть змінюватись впродовж дня через вплив таких факторів:

  • температури повітря (в холод або спеку споживання електроенергії зростає);
  • часу доби (вранці та ввечері рівень енергоспоживання - вищий, ніж вдень або вночі);
  • аварій;
  • нових ворожих обстрілів.

Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбуваєтьсяЧому графіки змінюються впродовж дня (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Як пов'язані ворожі обстріли й відключення світла

У міністерстві пояснили, що після масованих ворожих обстрілів енергосистемі України - через пошкодження мереж - не вистачає:

  • генерації;
  • та/або можливості передавати електроенергію.

"Відтак - виникає потреба у запроваджені заходів обмеження споживання", - нагадали українцям.

Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбуваєтьсяЧому виникає потреба у запровадженні обмежень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Які основні причини запровадження обмежень

У Міненерго повідомили, що віддавати команду на застосування того чи іншого виду обмежень можуть:

  • як НЕК "Укренерго";
  • так і оператори систем розподілу.

При цьому причинами такого рішення можуть бути:

  • наслідки ворожих обстрілів;
  • аварії на об'єктах генерації та/або в мережах систем передачі й розподілу;
  • дефіцит потужності в енергосистемі.

Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбуваєтьсяЯк ухвалюють рішення про запровадження обмежень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Хто відповідає за застосування відключень світла

Насамкінець українцям розповіли, що оператори систем розподілу - обленерго - є виконавцями диспетчерських команд про застосування заходів обмеження у вигляді:

  • графіків обмеження потужності;
  • аварійних або погодинних відключень.

Уточнюється також, що у разі застосування графіків погодинних відключень - саме обленерго відповідає за справедливість розподілу обмежень між кожною із 6 черг знеструмлення.

Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбуваєтьсяХто виконує команди про застосування відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде з енергетикою та газом в Україні (якими є прогнози на поточну зиму).

Тим часом в НБУ повідомили, чи можуть зрости тарифи на світло у 2026 році.

Крім того, ми пояснювали, що таке черги відключень електроенергії та як вони працюють.

Читайте також, які бувають типи відключень світла, коли діють графіки та де їх дивитися (на яких ресурсах шукати).

