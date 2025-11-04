Графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня: чому так відбувається

Графіки відключень електроенергії в Україні можуть змінюватися впродовж дня. Це пов'язано із впливом різних факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України у Facebook.

Чому графіки можуть змінюватись впродовж дня

Згідно з інформацією Міненерго, в цілому обсяг запроваджених обмежень залежить від рівня енергоспоживання та здатності обладнання генерувати й передавати електроенергію.

При цьому графіки відключень світла в Україні можуть змінюватись впродовж дня через вплив таких факторів:

температури повітря (в холод або спеку споживання електроенергії зростає);

часу доби (вранці та ввечері рівень енергоспоживання - вищий, ніж вдень або вночі);

аварій;

нових ворожих обстрілів.

Чому графіки змінюються впродовж дня (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Як пов'язані ворожі обстріли й відключення світла

У міністерстві пояснили, що після масованих ворожих обстрілів енергосистемі України - через пошкодження мереж - не вистачає:

генерації;

та/або можливості передавати електроенергію.

"Відтак - виникає потреба у запроваджені заходів обмеження споживання", - нагадали українцям.

Чому виникає потреба у запровадженні обмежень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Які основні причини запровадження обмежень

У Міненерго повідомили, що віддавати команду на застосування того чи іншого виду обмежень можуть:

як НЕК "Укренерго";

так і оператори систем розподілу.

При цьому причинами такого рішення можуть бути:

наслідки ворожих обстрілів;

аварії на об'єктах генерації та/або в мережах систем передачі й розподілу;

дефіцит потужності в енергосистемі.

Як ухвалюють рішення про запровадження обмежень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Хто відповідає за застосування відключень світла

Насамкінець українцям розповіли, що оператори систем розподілу - обленерго - є виконавцями диспетчерських команд про застосування заходів обмеження у вигляді:

графіків обмеження потужності;

аварійних або погодинних відключень.

Уточнюється також, що у разі застосування графіків погодинних відключень - саме обленерго відповідає за справедливість розподілу обмежень між кожною із 6 черг знеструмлення.

Хто виконує команди про застосування відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)