Графіки відключень світла в Україні: які види бувають і на кого поширюються
Ворог регулярно атакує критичну інфраструктуру України, тож громадянам нагадали про основні (найпоширеніші) види графіків відключень електроенергії, а також пояснили, в яких випадках вони застосовуються й на кого поширюються.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України у Facebook.
Графік аварійних відключень
Графік аварійних відключень електричної енергії (ГАВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі ризику:
- порушень цілісності енергосистеми;
- настання масштабного неконтрольованого знеструмлення.
Дія таких графіків поширюється на:
- промисловість;
- бізнес:
- побутових споживачів.
Тим часом критичної інфраструктури й споживачів, які купують імпортовану електроенергію, вони не стосуються.
"Час на запровадження обмеження - 15 хвилин", - уточнили в Міненерго.
Графік аварійних відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)
Спеціальний графік аварійних відключень
Спеціальний графік аварійних відключень електричної енергії (СГАВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі критичної ситуації в енергосистемі.
Дія цих графіків поширюється на:
- промисловість;
- бізнес:
- побутових споживачів;
- критичну інфраструктуру;
- споживачів, які купують імпортовану електроенергію.
"Час на запровадження обмеження - 3 хвилини", - повідомили в міністерстві.
Спеціальний графік аварійних відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)
Графік погодинних відключень
Графік погодинних відключень електричної енергії (ГПВ) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі потреби збалансувати систему, зменшити навантаження на неї.
Дія цих графіків поширюється на:
- промисловість;
- бізнес:
- побутових споживачів.
Не поширюється на:
- критичну інфраструктуру;
- споживачів, які купують імпортовану електроенергію.
При цьому інформування споживачів про їхнє застосування - відбувається заздалегідь.
Графік погодинних відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)
Графік обмеження споживання електричної потужності
Графік обмеження споживання електричної потужності (ГОП) запроваджується за вказівкою диспетчера НЕК "Укренерго" у разі потреби зменшити навантаження на енергосистему.
Дія цих графіків поширюється на:
- промисловість;
- бізнес.
Тим часом на побутових споживачів, критичну інфраструктуру та споживачів, які купують імпортовану електроенергію, - не поширюється.
"Інформування споживачів про застосування - відбувається заздалегідь", - підсумували у Міненерго.
Графік обмеження споживання електричної потужності (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися впродовж дня.
Крім того, ми пояснювали, що таке черги відключень електроенергії та як вони працюють.
Читайте також, які бувають типи відключень світла (й коли діють графіки) та де їх дивитися (на яких ресурсах шукати).