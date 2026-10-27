Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНС
Приватні будинки потребують особливої уваги в будь-який сезон. Однак напередодні зими їхнім мешканцям варто особливо уважно перевірити все, що може знадобитись у холодну пору року - щоб уникнути надзвичайних ситуацій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.
Чому перевірити свій будинок краще вже зараз
У ДСНС нагадали, що взимку в рази зростає навантаження:
- на електромережу;
- на опалення.
Отже, за словами експертів, перевірка приватного будинку ще восени допоможе:
- вчасно виявити несправності;
- зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій;
- уникнути термінового ремонту в морози.
Перевірити свій будинок краще заздалегідь - до настання холодів (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Що саме та як перевіряти в будинку напередодні зими
Піч, камін і димохід.
Їх, перш за все, необхідно перевірити на наявність тріщин чи інших пошкоджень.
Крім того, перед початком опалювального сезону спеціалісти радять:
- очистити піч і димохід від сажі;
- перевірити тягу.
Опалювальні прилади.
Напередодні холодів у ДСНС радять:
- переконатись, що газовий чи електричний котел, обігрівач і конвектор - справні;
- провести технічний огляд котла (із залученням фахівця);
- очистити від пилу обігрівачі (перед першим увімкненням).
Як підготувати до зими піч, камін, димохід й опалювальні прилади (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Електромережа.
У межах підготовки до чергового холодного сезону, українцям радять також перевірити електромережу будинку - стан проводки, розеток, вимикачів і подовжувачів (чи немає оголених або пошкоджених кабелів).
"Замініть всі пошкоджені елементи електромережі", - наголосили у ДСНС.
Крім того, за даними фахівців, необхідно:
- розподілити навантаження;
- уникати вмикання одразу кількох потужних приладів в одну розетку.
Як підготувати до зими електромережу (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Генератор, пальне та газові балони.
Тим із громадян, які мають генератор, радять перевірити:
- його справність;
- наявність достатнього запасу пального.
"Встановлюйте генератор лише надворі - щонайменше за 6 метрів від вікон, дверей та вентиляції", - наголосили у ДСНС.
Тобто його не можна використовувати:
- у гаражі;
- у підвалі;
- у будь-якому закритому приміщенні.
Як підготувати до зими генератор (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Крім того, потрібно перевірити герметичність ємностей, в яких зберігається горюча речовина.
У ДСНС зауважили, що запаси пального та газові балони необхідно:
- зберігати у спеціально відведених, добре вентильованих приміщеннях поза житловою зоною;
- тримати якомога далі від печей, котлів, джерел відкритого вогню та тепла.
Як підготувати до зими пальне та газові балони (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Горище, підвал, котельня.
У межах підготовки до зими у ДСНС радять також перевірити горища, підвали й котельні:
- щоб проходи до них були вільними;
- щоб біля опалювального обладнання не стояли горючі та легкозаймисті речовини;
- щоб простір навколо димоходів та електрощитків був звільнений.
Як підготувати до зими горище, підвал та котельню (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Засоби пожежної безпеки.
Не менш важливо перевірити і засоби пожежної безпеки:
- справність датчиків диму та чадного газу (за потреби - замінити в них елементи живлення);
- стан і термін придатності вогнегасника, а також показник тиску на манометрі.
"Тримайте вогнегасник у легкодоступному місці, про яке знають усі члени родини", - порадили рятувальники.
Як підготувати до зими засоби пожежної безпеки (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
План дій на випадок надзвичайної ситуації.
Насамкінець у ДСНС зауважили, що необхідно також підготувати чіткий план дій на випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації (НС).
Для цього мешканцям приватних будинків радять:
- перевірити шляхи евакуації з будинку - чи вільно відчиняються вихідні двері зсередини, чи є доступ до виходу;
- звільнити всі проходи та евакуаційні шляхи від зайвих речей, коробок;
- обговорити з родиною чіткий план дій та безпечне місце зустрічі на випадок НС.
Як підготувати план дій на випадок надзвичайної ситуації (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)
"Більше порад - у 7-ій серії освітнього серіалу "Як діяти в надзвичайних ситуаціях" на платформі "Дія.Освіта", - підсумували у прес-службі ДСНС.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці масово скуповують до зими на тлі відключень.
Крім того, ми пояснювали, за яких умов українці можуть залишати власні домівки у холодну пору року.
Читайте також про попередній прогноз синоптиків УкрГМЦ на листопад і зиму - що може бути з температурою повітря та опадами до кінця поточного року й на початку наступного.