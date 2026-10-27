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Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНС

18:58 27.10.2026 Вт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНС Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Приватні будинки потребують особливої уваги в будь-який сезон. Однак напередодні зими їхнім мешканцям варто особливо уважно перевірити все, що може знадобитись у холодну пору року - щоб уникнути надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Чому перевірити свій будинок краще вже зараз

У ДСНС нагадали, що взимку в рази зростає навантаження:

  • на електромережу;
  • на опалення.

Отже, за словами експертів, перевірка приватного будинку ще восени допоможе:

  • вчасно виявити несправності;
  • зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій;
  • уникнути термінового ремонту в морози.

Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНСПеревірити свій будинок краще заздалегідь - до настання холодів (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Що саме та як перевіряти в будинку напередодні зими

Піч, камін і димохід.

Їх, перш за все, необхідно перевірити на наявність тріщин чи інших пошкоджень.

Крім того, перед початком опалювального сезону спеціалісти радять:

  • очистити піч і димохід від сажі;
  • перевірити тягу.

Опалювальні прилади.

Напередодні холодів у ДСНС радять:

  • переконатись, що газовий чи електричний котел, обігрівач і конвектор - справні;
  • провести технічний огляд котла (із залученням фахівця);
  • очистити від пилу обігрівачі (перед першим увімкненням).

Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНСЯк підготувати до зими піч, камін, димохід й опалювальні прилади (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Електромережа.

У межах підготовки до чергового холодного сезону, українцям радять також перевірити електромережу будинку - стан проводки, розеток, вимикачів і подовжувачів (чи немає оголених або пошкоджених кабелів).

"Замініть всі пошкоджені елементи електромережі", - наголосили у ДСНС.

Крім того, за даними фахівців, необхідно:

  • розподілити навантаження;
  • уникати вмикання одразу кількох потужних приладів в одну розетку.

Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНСЯк підготувати до зими електромережу (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Генератор, пальне та газові балони.

Тим із громадян, які мають генератор, радять перевірити:

  • його справність;
  • наявність достатнього запасу пального.

"Встановлюйте генератор лише надворі - щонайменше за 6 метрів від вікон, дверей та вентиляції", - наголосили у ДСНС.

Тобто його не можна використовувати:

  • у гаражі;
  • у підвалі;
  • у будь-якому закритому приміщенні.

Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНСЯк підготувати до зими генератор (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Крім того, потрібно перевірити герметичність ємностей, в яких зберігається горюча речовина.

У ДСНС зауважили, що запаси пального та газові балони необхідно:

  • зберігати у спеціально відведених, добре вентильованих приміщеннях поза житловою зоною;
  • тримати якомога далі від печей, котлів, джерел відкритого вогню та тепла.

Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНСЯк підготувати до зими пальне та газові балони (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Горище, підвал, котельня.

У межах підготовки до зими у ДСНС радять також перевірити горища, підвали й котельні:

  • щоб проходи до них були вільними;
  • щоб біля опалювального обладнання не стояли горючі та легкозаймисті речовини;
  • щоб простір навколо димоходів та електрощитків був звільнений.

Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНСЯк підготувати до зими горище, підвал та котельню (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Засоби пожежної безпеки.

Не менш важливо перевірити і засоби пожежної безпеки:

  • справність датчиків диму та чадного газу (за потреби - замінити в них елементи живлення);
  • стан і термін придатності вогнегасника, а також показник тиску на манометрі.

"Тримайте вогнегасник у легкодоступному місці, про яке знають усі члени родини", - порадили рятувальники.

Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНСЯк підготувати до зими засоби пожежної безпеки (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

План дій на випадок надзвичайної ситуації.

Насамкінець у ДСНС зауважили, що необхідно також підготувати чіткий план дій на випадок пожежі чи іншої надзвичайної ситуації (НС).

Для цього мешканцям приватних будинків радять:

  • перевірити шляхи евакуації з будинку - чи вільно відчиняються вихідні двері зсередини, чи є доступ до виходу;
  • звільнити всі проходи та евакуаційні шляхи від зайвих речей, коробок;
  • обговорити з родиною чіткий план дій та безпечне місце зустрічі на випадок НС.

Як підготувати будинок до холодів і зими під час війни: поради ДСНСЯк підготувати план дій на випадок надзвичайної ситуації (інфографіка: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

"Більше порад - у 7-ій серії освітнього серіалу "Як діяти в надзвичайних ситуаціях" на платформі "Дія.Освіта", - підсумували у прес-службі ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українці масово скуповують до зими на тлі відключень.

Крім того, ми пояснювали, за яких умов українці можуть залишати власні домівки у холодну пору року.

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