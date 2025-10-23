Світла немає, а в сусідів є? Міненерго пояснило, що таке черги відключень і як працюють

На тлі численних ворожих обстрілів українці регулярно стикаються з дефіцитом електроенергії, тож вимкнення світла стали для багатьох чи не звичним явищем. Тому сьогодні кожному важливо розуміти, що таке черги відключень, навіщо вони потрібні та як працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства енергетики України у Facebook.

Яка різниця між ГОП і ГПВ в Україні

У Міненерго розповіли, що порушення режиму роботи об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України може виникати внаслідок:

дефіциту електричної потужності;

та/або порушення граничних перетоків потужності;

або недопустимого перевантаження устаткування.

У такій ситуації (з метою збалансування роботи ОЕС України) застосовуються графіки обмеження споживання електричної потужності - ГОП.

До них залучаються:

всі промислові споживачі;

споживачі інших груп з приєднаною потужністю 300 кВт.

Тим часом у разі недостатності введених обсягів застосованих ГОП (або недостатньої ефективності їх введення) застосовуються графіки погодинного відключення - ГПВ.

До ГПВ включають:

споживачів, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури;

побутових споживачів (населення);

непобутових споживачів.

Що таке черги відключень електроенергії

Українцям повідомили, що ГПВ розподіляються на 6 рівних черг (які споживають певну кількість МВт). При цьому кожна з них складається із 2 рівних підчерг.

Тобто черги відключень - це групи споживачів електроенергії, які підлягають відключенню світла (для збалансування роботи ОЕС України в умовах дефіциту електричної потужності через пошкодження енергетичної інфраструктури в результаті масованих ворожих обстрілів).

"Навіть в одному будинку під'їзди можуть належати до різних черг, якщо вони під'єднані до різних ліній", - нагадали громадянам.

Водночас не залучаються до черг ГПВ споживачі, які належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури (військові об'єкти, лікарні, водоканали тощо).

У Міненерго пояснили, що така система дозволяє:

уникнути перевантаження електромережі;

забезпечити збалансованість енергосистеми;

забезпечити стабільність постачання електроенергії.

Що таке черга відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Як довго може не бути світла при застосуванні ГПВ

Громадянам повідомили, що на період дії воєнного стану (та впродовж 12 місяців з дня його припинення чи скасування) максимальна одноразова тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин.

"Із можливим відхиленням не більше, ніж 1 годину, незалежно від температури зовнішнього повітря", - уточнили в Міненерго.

Тим часом подальший період електрозабезпечення повинен бути не менше 2 годин (без врахування часу на перемикання).

При цьому час на перемикання - не повинен перевищувати 30 хвилин.

Як зростає тривалість відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Як визначають, скільки черг ГПВ застосовувати

Те, скільки черг ГПВ застосовувати у різних регіонах (залежно від обсягу дефіциту електричної потужності), визначає головний диспетчер НЕК "Укренерго".

Це дозволяє забезпечити баланс між виробництвом і споживанням електричної енергії.

Якщо ж потужність в енергосистемі збільшується, то й кількість черг (та їх тривалість) може зменшитися.

У Міненерго уточнили, що споживання в різних областях України відрізняється та залежить від кількості:

промислових підприємств;

підприємств критичної інфраструктури;

побутових споживачів.

Хто визначає, скільки черг ГПВ застосовувати і яким буде графік відключень (інфографіка: facebook.com/minenergoUkraine)

Насамкінець у відомстві наголосили, що черги відключень є важливим інструментом для управління енергетичними ресурсами, особливо в умовах воєнного стану, що дозволяє:

забезпечити збалансованість енергосистеми;

уникнути масштабних аварій.

Публікація Міненерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)