Світло то вмикають, то вимикають: у ДТЕК пояснили часті екстрені відключення

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Екстрені відключення світла можуть часто вводити та скасовувати через постійні російські атаки на енергосистему. Ситуація в енергосистемі може змінюватися кілька разів на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.