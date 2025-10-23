ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Немає світла? У ДТЕК пояснили, які бувають типи відключень і коли діють графіки

Четвер 23 жовтня 2025 11:24
UA EN RU
Немає світла? У ДТЕК пояснили, які бувають типи відключень і коли діють графіки Типи відключень електроенергії бувають різні, тож графіки діють не завжди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Коли у тій чи іншій локації зникає електроенергія (світло), важливо знати, з якої саме причини це сталося - для розуміння ситуації та раціонального планування подальших дій. При цьому графіки відключень - діють не завжди.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі у Facebook.

Які типи відключень бувають і чим відрізняються

У ДТЕК розповіли, що інформація про причину відключення електроенергії допоможе користувачеві:

  • зрозуміти ситуацію;
  • знати, чого чекати далі.

Так, інколи світло може зникати через проблеми з обладнанням, яке належить:

  • забудовнику;
  • об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ);
  • іншій приватній компанії.

"У такому випадку відновлення залежить від власника", - пояснили у ДТЕК.

Інша причина відключення електроенергії - планові роботи.

Українцям нагадали, що планові відключення світла проводяться для:

  • огляду мереж;
  • ремонту мереж;
  • модернізації мереж.

"Їхнє ключове завдання - запобігти аваріям у майбутньому", - зауважили у ДТЕК і додали, що про такі відключення клієнтів інформують у чат-боті (у Telegram чи Viber).

Електроенергія може зникати також через локальні аварії.

Громадянам пояснили, що при аварійних відключеннях йдеться про пошкодження:

  • або в конкретному районі;
  • або в будинку.

У ДТЕК поділились, що такі ситуації "часто виникають через перенавантаження" (наприклад, коли після відключення всі одночасно вмикають техніку).

"Графіки тут не діють, а попередити клієнтів заздалегідь - неможливо", - наголосили у компанії.

Ще одна ситуація, за якої українці можуть залишатись без світла, - екстрені відключення.

Вони зазвичай відбуваються після ворожих атак чи великих аварій - коли енергосистема втрачає потужність або пошкоджені важливі об'єкти:

  • електростанції;
  • підстанції;
  • лінії.

"У такі моменти світло вимикається без попередження, графіки не діють. Це - критичний крок, щоб уникнути масштабних відключень", - пояснили у ДТЕК.

Насамкінець коли у системі не вистачає електроенергії для всіх в цілому, застосовують стабілізаційні відключення.

Саме тоді енергетики вимикають і вмикають клієнтів по черзі - відповідно до спеціально складених графіків.

"Розуміємо, як непросто залишатися без світла. Але ви не самі - поруч завжди є ті, хто працює, щоб повернути його якнайшвидше. Дбайте про себе, перевіряйте інформацію з офіційних джерел і не соромтеся звертатися по допомогу", - підсумували у ДТЕК.

Немає світла? У ДТЕК пояснили, які бувають типи відключень і коли діють графікиНемає світла? У ДТЕК пояснили, які бувають типи відключень і коли діють графікиПублікація ДТЕК Київські електромережі (скриншот: facebook.com/dtekkem)

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, у Києві та Київській області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Тож раніше ми розповідали, де у ДТЕК радять дивитись актуальні графіки відключень.

Крім того, ми пояснювали, як користуватись інтернетом під час відключень світла.

Читайте також, як безпечно вмикати побутову техніку після відключення електроенергії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Графіки відключення світла Електроенергія Аварія Атака дронів Відключеня світла Енергетики Ракетна атака
Новини
Під ударом бізнес-центр і висотки, пошкоджено дитсадок: наслідки атаки на Київ (фото)
Під ударом бізнес-центр і висотки, пошкоджено дитсадок: наслідки атаки на Київ (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію