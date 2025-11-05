ГУР продовжує операцію у Покровську, а українці зможуть отримати 1000 гривень: новини за 4 листопада

У межах урядової "Зимової підтримки 2026" українці зможуть отримати одноразову допомогу у 1 000 грн. Бойові підрозділи ГУР МО України проводять ряд успішних операцій у Покровську Донецької області

Оборона Покровська. ГУР продовжує операцію у визначеній зоні відповідальності

Бойові підрозділи ГУР МО України проводять ряд успішних операцій у Покровську Донецької області, щоб розширити вогневий вплив на логістику росіян.

"Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами", - йдеться у повідомленні ГУР.

У Росії два НПЗ зупинили свою роботу після ударів дронів

У Росії після атаки дронів одразу два нафтопереробних заводи, нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ, зупинили свою роботу.

"Одразу два підприємства – нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі", - заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив, що у межах урядової "Зимової підтримки 2026" українці зможуть отримати одноразову допомогу у 1 000 грн.

Подати заяву можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Загальний бюджет підтримки - 14,4 млрд гривень, із них 10 млрд на тисячу гривень усім та 4,4 млрд - на програму "Тепла зима".

Нову програму МВФ для України можуть затвердити у січні 2026 року, - Марченко

Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, перенос строків з грудня можливий з причин, які не пов’язані з Україною, а радше викликані внутрішніми операційними процесами Фонду.

"Місія МВФ буде (в Україні - ред.) в листопаді. Оптимальний варіант для України - погодження програми в грудні", - сказав він.

Росіяни вбили двох цивільних на Харківщині: вдарили дроном по людях із білим прапором

Попередньо, воєнний злочин окупанти здійснили у неділю, 3 листопада 2025 року.

На відео видно, що війська РФ здійснили удар безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором. Це сталось у Кругляківці, що у Харківській області.

Росія в жовтні обрушила на Україну рекордну кількість КАБів

За даними Міноборони, у жовтні російські війська суттєво посилили повітряні атаки, різко збільшивши кількість ударів керованими авіабомбами (КАБ) по позиціях українських військових і прифронтових містах.

Лише за минулий місяць ворог скинув 5 328 КАБів - це найвищий показник із початку 2025 року.

Зеленський відвідав фронт

"Зустрівся з нашими воїнами на пункті управління 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», який разом із суміжними підрозділами веде оборону на Добропільському напрямку", - написав він.

Також заслухав доповіді військових, обговорили ситуацію на передовій і найактуальніші потреби, багато уваги приділили питанням зброї, масштабуванню виробництва дронів, потребам бригад, досвіду 1-го корпусу НГУ "Азов" та інших.

Україна демонструє прогрес у ключових реформах: звіт Єврокомісії про розширення

Європейська Комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, який аналізує поступ країн-кандидатів та потенційних кандидатів.

"Ми отримали найкращу оцінку від 2023 року, і вона відображає результати системних реформ, реалізованих попри всі виклики війни. Ми також вдячні європейським колегам за надані рекомендації, які ми готові імплементувати якісно та у тісній співпраці з усіма залученими сторонами та Євросоюзом", - наголосив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Бійці ГУР рознесли штаб в Авдіївці з офіцерами та операторами російських дронів

За даними розвідки, "Рубікон" спеціалізується на використанні безпілотних систем, зокрема ударних дронів, і є однією з боєздатних структур окупаційної армії, на яку РФ витрачає значні ресурси.

Отримавши координати ворожого розташування, розвідники ГУР завдали прицільного удару безпілотним засобом FP-2, оснащеним бойовою частиною вагою понад 105 кг.

Рада схвалила нову підставу для відстрочки від мобілізації: кого це стосується

Згідно з документом, право на відстрочку отримають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час воєнного стану та вже звільнені зі служби.

Протягом 12 місяців після звільнення такі громадяни не підлягатимуть повторному призову на військову службу під час мобілізації, якщо самі не виявлять бажання повернутися на службу.

ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ в Ніжегородській області, - джерела РБК-Україна

Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів ГУР МО, Збройних Сил та ССО здійснили наліт на НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" в м. Кстово Ніжегородської області РФ.

Як повідомляють джерела, атака відбулася в ніч на 4 листопада. Під час операції було задіяно понад пʼять десятків дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" та FP-1. Атака відбулася під час ремонту ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Турецький постачальник палива підвищує ціни на дизель через антиросійські санкції, - ЗМІ

Туреччина сильно залежить від поставок дизелю з країни-агресорки. Країна є найбільшим імпортером російського дизельного палива з 2022 року, коли західні країни відмовилися від російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.