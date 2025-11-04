Україна демонструє прогрес у ключових реформах: звіт Єврокомісії про розширення

Європейська Комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, який аналізує поступ країн-кандидатів та потенційних кандидатів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

За його словами, цьогорічний звіт став для України найкращим від 2023 року.

"Ми отримали найкращу оцінку від 2023 року, і вона відображає результати системних реформ, реалізованих попри всі виклики війни. Ми також вдячні європейським колегам за надані рекомендації, які ми готові імплементувати якісно та у тісній співпраці з усіма залученими сторонами та Євросоюзом", наголосив Качка.



Ключові результати Звіту

Кластер 1 "Основи процесу вступу до ЄС"

Єврокомісія зафіксувала прогрес у сфері юстиції, свободи та безпеки, а також підвищила оцінку реформ публічного управління, фінансового контролю та відповідності економічним критеріям.

Кластер 2 "Внутрішній ринок"

Україна отримала вищу оцінку за свободу пересування працівників і рівень підготовки у сферах захисту прав споживачів та охорони здоров’я. Позитивно відзначено відновлення ринкового нагляду та перехід до секторного контролю за стандартами ЄС.

Кластер 3 "Конкурентоспроможність і інклюзивний розвиток"

Цей напрям став одним із найбільш динамічних у 2025 році: Україна показала суттєвий прогрес у шести з восьми розділів, що свідчить про здатність країни швидко імплементувати acquis ЄС.

Кластер 4 "Зелений порядок денний та стале з’єднання"

Єврокомісія відзначила хороший прогрес у кліматичній та екологічній політиці: Україна оновлює Національний енергетичний і кліматичний план, продовжує реформу системи безпеки енергопостачання та гармонізує підходи з європейськими транс’європейськими мережами.

Кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості"

Україна отримала підвищену загальну оцінку за розділом "Сільське господарство", що стало результатом системної роботи над адаптацією аграрної політики до норм ЄС.

Кластер 6 "Зовнішні відносини"

Україна традиційно демонструє високу узгодженість із зовнішньою та безпековою політикою ЄС. Єврокомісія зафіксувала хороший прогрес: Київ забезпечив 99% відповідності позиціям ЄС та підтримав 79 із 80 декларацій зовнішньої політики.

Україна виконала передумови для відкриття трьох кластерів переговорів

Качка підкреслив, що Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх передумов для відкриття переговорів за Кластером 1, Кластером 2 та Кластером 6. Наступними кроками стане виконання нових рекомендацій Єврокомісії та дорожніх карт у сферах верховенства права, реформи держуправління, демократичних інституцій та захисту прав національних меншин.

Реакція України

Президент Володимир Зеленський заявив, що прогрес України на шляху до ЄС став можливим завдяки зусиллям мільйонів громадян. Він наголосив, що цьогорічний звіт Єврокомісії підтверджує впевнений рух України до членства та готовність відкрити кластери 1, 2 і 6.

Зеленський підкреслив, що навіть під час повномасштабної війни країна продовжує впроваджувати європейські стандарти. Він також закликав ЄС до рішучих дій для усунення штучних перешкод на шляху України.

Глава держави зазначив, що єдність і сила необхідні для успіху європейського проєкту та забезпечення миру й безпеки, і підкреслив готовність України працювати разом для зміцнення Європи.

Водочас, прем'єр-міністр Юлія Свириденко зауважила, що оприлюднений сьогодні документ підтверджує: Україна демонструє сталий і послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС, і це - найкращий результат за останні три роки.

"Курс на членство в ЄС - серед головних пріоритетів Президента, Верховної Ради та Уряду. Ми впевнено рухаємося до членства у Європейському Союзі. Це мета, яка майже 13 років тому вивела мільйони українців на майдани, яку ми відстояли й закріпили в Конституції", - наголосила вона.