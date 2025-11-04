Виплата 1 000 грн: заяви від українців прийматимуть із 15 листопада

У держбюджеті на 2026 рік передбачено 14,4 млрд гривень на реалізацію програм зимової підтримки, якими зможуть скористатися понад 15 мільйонів українців.

Про це розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За його словами цього сезону в межах ініціативи запустять програму "Тепла зима" - одноразову допомогу у розмірі 6 500 гривень для найбільш вразливих громадян.

Також передбачена виплата по 1 000 грн усім українцям - як дорослим, так і дітям, - та проєкт "Укрзалізниця 3000", який забезпечить безкоштовні подорожі залізницею в межах 3 000 км у "низький" сезон.

За оцінками Мінсоцполітики, програмою "Тепла зима" скористаються близько 660 тисяч людей, на що у бюджеті закладено 4,4 млрд грн. Виплати проводитиме Пенсійний фонд України, а кошти можна буде використати на одяг, взуття та медикаменти.

Водночас програма з одноразовою виплатою 1 000 грн, за прогнозами, охопить щонайменше 10 мільйонів громадян. Подати заяву на отримання допомоги можна буде з 15 листопада до 15 грудня.

Улютін наголосив, що мета урядової ініціативи - не лише підтримати населення в зимовий період, а й стимулювати внутрішній ринок, адже більшість коштів українці витрачатимуть на товари вітчизняного виробництва та оплату комунальних послуг.