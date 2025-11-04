ua en ru
Росія в жовтні обрушила на Україну рекордну кількість КАБів

Вівторок 04 листопада 2025 12:36
Росія в жовтні обрушила на Україну рекордну кількість КАБів Ілюстративне фото: російський винищувач Су-34 (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Минулого місяця російські окупанти різко збільшили кількість ударів керованими авіаційними бомбами по території України. У жовтні було скинуто понад 5 тисяч КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерстві оборони України у Telegram.

За даними Міноборони, у жовтні російські війська суттєво посилили повітряні атаки, різко збільшивши кількість ударів керованими авіабомбами (КАБ) по позиціях українських військових і прифронтових містах.

Лише за минулий місяць ворог скинув 5 328 КАБів - це найвищий показник із початку 2025 року.

Загалом за десять місяців цього року російські війська вже скинули близько 40 тисяч авіабомб, що дорівнює загальній кількості за весь 2024 рік.

"Повітряний терор зростає", - йдеться у повідомленні.

Удари КАБами

Нагадаємо, нещодавно російська армія вперше атакувала Одеську область керованими авіабомбами. Це відбулося під час повітряної атаки 24 жовтня.

За даними військових, регіон атакували трьома КАБами. Дві авіабомби збили, ще одна впала на відкритій ділянці місцевості.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше повідомляли, що Росія почала серійне виробництво авіабомб із модулями планування та корекції (УМПК).

Такі боєприпаси відомі під назвами "Грім-1" і "Грім-2", однак мають однакові характеристики - радіус дії становить 150-200 км. Під час останніх випробувань дальність польоту сягала 193 км.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, перші удари такими авіабомбами були зафіксовані по Дніпру, а зараз Росія застосовує їх і проти інших українських міст.

Детальніше про все, що відомо про цю чергову російську зброю тероризму - в матеріалі РБК-Україна.

