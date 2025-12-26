ua en ru
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело

Росія, П'ятниця 26 грудня 2025 22:33
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко, Мілан Лєліч

Від Росії надходили сигнали про те, що відповідь на ідеї, викладені в україно-американському проєкті рамкової мирної угоди, країна-агресор дасть вже після Нового року.

Про це РБК-Україна розповіло джерело, наближене до переговорних процесів.

Через дипломатичну активність з боку України росіяни вимушені вже зараз надсилати через медіа деякі сигнали, зокрема щодо нібито "готовності на припинення вогню" задля проведення в Україні референдуму.

Як пояснив співрозмовник, Росія намагається і далі імітувати свою зацікавленість у мирних переговорах, насамперед, щоб уникнути звинувачень з боку США у зриві перемовин. Тоді як насправді країна-агресор має намір і далі продовжувати війну.

"Ми не хочемо дати росіянам затягувати процес. Вони зацікавлені і далі затягувати війну та продовжувати обстріли України. Ми - не зацікавлені в затягуванні, тож буквально щодня працюємо з командою Трампа. І багато речей вже готові, по деяких питаннях - ще треба поговорити президентам. По деяких питаннях ми активізуємось максимально, щоб у росіян не було політичної можливості гальмувати процес", - сказав співрозмовник РБК-Україна.

Заяви РФ щодо переговорів

Нагадаємо, у четвер, 25 грудня, представник російського МЗС Марія Захарова заявила про те, що в переговорному процесі зі США є "повільний прогрес".

У п'ятницю, 26 грудня, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков повідомив, що США і Росія "наблизилися до рішення" для завершення війни в Україні. Водночас він нафантазував, що мирний план, оприлюднений Володимиром Зеленським, "радикально відрізняється" від того, який пропонують США.

Зазначимо, країна-агресорка вимагає змін до останньої версії мирного плану США для завершення війни в України. Зокрема, Росія хоче більше обмежень щодо української армії, а також вирішення питань щодо санкцій та своїх заморожених активів.

