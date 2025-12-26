РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело

Від Росії надходили сигнали про те, що відповідь на ідеї, викладені в україно-американському проєкті рамкової мирної угоди, країна-агресор дасть вже після Нового року.

Через дипломатичну активність з боку України росіяни вимушені вже зараз надсилати через медіа деякі сигнали, зокрема щодо нібито "готовності на припинення вогню" задля проведення в Україні референдуму.

Як пояснив співрозмовник, Росія намагається і далі імітувати свою зацікавленість у мирних переговорах, насамперед, щоб уникнути звинувачень з боку США у зриві перемовин. Тоді як насправді країна-агресор має намір і далі продовжувати війну.

"Ми не хочемо дати росіянам затягувати процес. Вони зацікавлені і далі затягувати війну та продовжувати обстріли України. Ми - не зацікавлені в затягуванні, тож буквально щодня працюємо з командою Трампа. І багато речей вже готові, по деяких питаннях - ще треба поговорити президентам. По деяких питаннях ми активізуємось максимально, щоб у росіян не було політичної можливості гальмувати процес", - сказав співрозмовник РБК-Україна.