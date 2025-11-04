ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Турецький постачальник палива підвищує ціни на дизель через антиросійські санкції, - ЗМІ

Туреччина, Вівторок 04 листопада 2025 19:34
UA EN RU
Турецький постачальник палива підвищує ціни на дизель через антиросійські санкції, - ЗМІ Фото: санкції проти РФ призвели до проблем з постачанням дизелю до Туреччини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Турецький постачальник палива Guzel Enerji попередив оптових клієнтів про підвищення цін на дизель. Причина - санкції проти РФ, які призвели до проблем з постачанням та зростання витрат на страхування і фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Один з найбільших постачальників палива з 3 листопада підвищив оптові ціни на дизельне паливо через західні санкції проти нафтових гігантів РФ "Лукойл" і "Роснефть". Про це йдеться у листі, із яким ознайомилось агентство.

Туреччина сильно залежить від поставок дизелю з країни-агресорки. Країна є найбільшим імпортером російського дизельного палива з 2022 року, коли західні країни відмовилися від російської нафти через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Guzel Enerji у своєму листі повідомив, що його витрати на імпорт дизельного палива значно зросли через санкції.

Джерела агентства розповіли, що турецькі постачальники палива звернулися до місцевих НПЗ Tupras і SOCAR з проханням збільшити постачання дизельного палива. Деякі з них шукають неросійські партії дизелю, щоби задовольнити внутрішній попит.

Своєю чергою Tupras і SOCAR після запровадження санкцій проти РФ закуповують більше неросійської нафти.

Імпорт російського дизелю

Зазначається, що імпорт російського дизельного палива до Туреччини зріс з 117 000 барелів на добу в 2022 році до понад 300 000 барелів на добу в 2023 і 2024 роках. Бразилія також збільшила імпорт російського дизельного палива в цей період.

Російський нафтовиробник "Татнефть" також володіє великим роздрібним продавцем палива в Туреччині.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, 22 жовтня Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили нафтові гіганти "Роснефть" та "Лукойл", а також їхні дочірні структури на території РФ.

Зазначимо, що 31 жовтня "Литовські залізниці" заявили, що зупиняють транзит російської нафти через санкції США та Британії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Туреччина Дизпаливо
Новини
Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки
Низка областей знову збільшила відключення світла: актуальні графіки
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце