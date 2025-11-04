ua en ru
Зеленський відвідав позиції "Азову" на фронті: говорили про зброю та оборону

Україна, Вівторок 04 листопада 2025 14:16
Зеленський відвідав позиції "Азову" на фронті: говорили про зброю та оборону Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський відвідав позиції на Добропільському напрямку, де зустрівся з бійцями 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

Наразі підрозділ разом із суміжними силами тримає оборону на одному з найгарячіших відрізків фронту. Глава держави заслухав доповіді військових про оперативну ситуацію та обговорив із командуванням актуальні потреби оборони.

Особливу увагу приділили забезпеченню зброєю, розширенню виробництва дронів, матеріальному забезпеченню бригад та впровадженню бойового досвіду підрозділів НГУ, зокрема корпусу "Азов".

Під час візиту Зеленський подякував бійцям за службу та вручив державні нагороди військовослужбовцям, які відзначилися у боях.

"Захисники несуть службу на важливому напрямку. Дякую воїнам за захист України й нашої територіальної цілісності. Це наша держава, це наш Схід, і ми обов’язково зробимо максимум, щоб зберегти його українським", - сказав президент.

Провальні штурми РФ в районі Добропілля

Українські військові неодноразово зривали спроби російських підрозділів просунутися в районі Добропілля на Донеччині. Так, 16 жовтня оборонці України відбили атаки окупантів у районах Шахового та Володимирівки. В результаті боїв ворог зазнав значних утрат у живій силі та техніці.

У той же день Нацгвардія повідомила про результативні удари по російських силах на Добропільському напрямку - українські бійці ліквідували десятки загарбників, а також знищили кілька танків, бронемашин та автомобілів.

Схожа спроба російського штурму сталася і 13 жовтня. Тоді противник кинув у наступ 16 одиниць важкої техніки - танки, БМП та МТЛБ. Проте й ця атака завершилася провалом: більшу частину бронетехніки було знищено силами оборони України.

За словами головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, українські захисники продовжують контрнаступальну операцію на Добропільському напрямку. Штурмовикам вдалося досягти успіхів.

