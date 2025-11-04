Рада схвалила нову підставу для відстрочки від мобілізації: кого це стосується

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №13574 щодо 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з писиланням на пресслужбу парламенту.

Згідно з документом, право на відстрочку отримають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час воєнного стану та вже звільнені зі служби.

Протягом 12 місяців після звільнення такі громадяни не підлягатимуть повторному призову на військову службу під час мобілізації, якщо самі не виявлять бажання повернутися на службу.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", доповнивши її новою частиною, яка передбачає відповідне право на відстрочку.

У Верховній Раді зазначають, що така норма необхідна для врегулювання ситуації, коли молоді військовослужбовці після звільнення з контрактної служби втрачали право на відстрочку та могли бути мобілізовані знову вже наступного дня після постановки на облік.