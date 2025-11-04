Рада схвалила нову підставу для відстрочки від мобілізації: кого це стосується
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №13574 щодо 12-місячної відстрочки від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з писиланням на пресслужбу парламенту.
Згідно з документом, право на відстрочку отримають військовозобов’язані та резервісти віком від 18 до 25 років, які уклали контракт на один рік під час воєнного стану та вже звільнені зі служби.
Протягом 12 місяців після звільнення такі громадяни не підлягатимуть повторному призову на військову службу під час мобілізації, якщо самі не виявлять бажання повернутися на службу.
Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", доповнивши її новою частиною, яка передбачає відповідне право на відстрочку.
У Верховній Раді зазначають, що така норма необхідна для врегулювання ситуації, коли молоді військовослужбовці після звільнення з контрактної служби втрачали право на відстрочку та могли бути мобілізовані знову вже наступного дня після постановки на облік.
Відстрочка від служби
Нагадаємо, нещодавно в Україні оновили правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Головна зміна полягає в тому, що з цього процесу виключили територіальні центри комплектування (ТЦК).
Починаючи з 1 листопада, ТЦК більше не приймають документи від частини військовозобов’язаних. Тепер представники окремих категорій громадян можуть подавати заяви на отримання або продовження відстрочки через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або онлайн-сервіс "Резерв+".
За даними Міністерства цифрової трансформації, лише за перші два дні роботи нової системи понад 24 тисячі військовозобов’язаних українців подали відповідні звернення.
Також повідомлялось, 30 жовтня Міноборони розширило можливості застосунку "Резерв+". Тепер відстрочку від служби онлайн можуть отримати батьки та матері, які самостійно виховують дитину до 18 років.