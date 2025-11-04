Нову програму МВФ для України можуть затвердити у січні 2026 року, - Марченко
Погодження нової програми Міжнародного валютного фонду для України може бути фіналізовано у січні 2026 року.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко під час спілкування з журналістами.
За його словами, перенос строків з грудня можливий з причин, які не пов’язані з Україною, а радше викликані внутрішніми операційними процесами Фонду.
"Місія МВФ буде (в Україні - ред.) в листопаді. Оптимальний варіант для України - погодження програми в грудні”, - сказав він.
Марченко зазначив, що ухвалення нової програми з МВФ не пов’язане безпосередньо з наданням ЄС "репараційного кредиту". Водночас формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування держбюджету з інших джерел, частиною яких є і "репараційний кредит" від ЄС.
Нова програма
Поточна програма співпраці України з МВФ діє у період 2023-2027 років. Водночас прем’єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до Фонду із пропозицією підготувати нову програму. У МВФ розглядають можливість замінити чинну програму новою, адаптованою до нинішніх економічних умов.
Наразі Україна та МВФ вже ведуть переговори щодо параметрів майбутньої програми, а остаточне рішення залежатиме від узгодження реформ і джерел фінансування.
Кредит, який Україна не має повертати
У Брюсселі наголошують, що Україна не повинна буде повертати ці кошти у найближчі роки. Згідно з концепцією ЄС, кредит має бути відшкодований Росією - після завершення війни та виплати репарацій Києву.
"Не існує сценарію, за якого Україна має самостійно шукати гроші. Вона або отримає їх від Росії, або не повертатиме взагалі. Для України це фактично грант", - цитує видання слова представника ЄС.
Раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер призупинив плани Євросоюзу щодо вилучення заморожених російських активів і надання Україні кредиту на 140 млрд євро.
Після цього ЄС відклав до грудня ухвалення рішення про використання цих активів для фінансової підтримки України.