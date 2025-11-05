ГУР продолжает операцию в Покровске, а украинцы смогут получить 1000 гривен: новости за 4 ноября
В рамках правительственной "Зимней поддержки 2026" украинцы смогут получить единовременное пособие в 1 000 грн. Боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области
Более подробно о том, что произошло во вторник, 4 ноября - в материале РБК-Украина.
Оборона Покровска. ГУР продолжает операцию в определенной зоне ответственности
Боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику россиян.
"Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами", - говорится в сообщении ГУР.
В России два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов
В России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода, нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу.
"Сразу два предприятия - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки дронов этой ночью", - заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября
Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что в рамках правительственной "Зимней поддержки 2026" украинцы смогут получить единовременное пособие в 1 000 грн.
Подать заявление можно будет с 15 ноября по 15 декабря.
Общий бюджет поддержки - 14,4 млрд гривен, из них 10 млрд на тысячу гривен всем и 4,4 млрд - на программу "Теплая зима".
Новую программу МВФ для Украины могут утвердить в январе 2026 года, - Марченко
Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, перенос сроков с декабря возможен по причинам, которые не связаны с Украиной, а скорее вызваны внутренними операционными процессами Фонда.
"Миссия МВФ будет (в Украине - ред.) в ноябре. Оптимальный вариант для Украины - согласование программы в декабре", - сказал он.
Россияне убили двух гражданских на Харьковщине: ударили дроном по людям с белым флагом
Предварительно, военное преступление оккупанты совершили в воскресенье, 3 ноября 2025 года.
На видео видно, что войска РФ совершили удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом. Это произошло в Кругляковке, что в Харьковской области.
Россия в октябре обрушила на Украину рекордное количество КАБов
По данным Минобороны, в октябре российские войска существенно усилили воздушные атаки, резко увеличив количество ударов управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям украинских военных и прифронтовых городах.
Только за прошлый месяц враг сбросил 5 328 КАБов - это самый высокий показатель с начала 2025 года.
Зеленский посетил фронт
"Встретился с нашими воинами на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении", - написал он.
Также заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и других.
Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении
Европейская Комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, который анализирует прогресс стран-кандидатов и потенциальных кандидатов.
"Мы получили лучшую оценку с 2023 года, и она отражает результаты системных реформ, реализованных несмотря на все вызовы войны. Мы также благодарны европейским коллегам за предоставленные рекомендации, которые мы готовы имплементировать качественно и в тесном сотрудничестве со всеми вовлеченными сторонами и Евросоюзом", - подчеркнул вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
Бойцы ГУР разнесли штаб в Авдеевке с офицерами и операторами российских дронов
По данным разведки, "Рубикон" специализируется на использовании беспилотных систем, в частности ударных дронов, и является одной из боеспособных структур оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.
Получив координаты вражеского расположения, разведчики ГУР нанесли прицельный удар беспилотным средством FP-2, оснащенным боевой частью весом более 105 кг.
Рада одобрила новое основание для отсрочки от мобилизации: кого это касается
Согласно документу, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракт на один год во время военного положения и уже уволены со службы.
В течение 12 месяцев после увольнения такие граждане не будут подлежать повторному призыву на военную службу по мобилизации, если сами не изъявят желания вернуться на службу.
ГУР совместно с пилотами ВСУ и ССО атаковали НПЗ в Нижегородской области, - источники РБК-Украина
Украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и ССО совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднеефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области РФ.
Как сообщают источники, атака произошла в ночь на 4 ноября. Во время операции было задействовано более пяти десятков дронов украинского производства, в том числе "Бобер" и FP-1. Атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак.
Турецкий поставщик топлива повышает цены на дизель из-за антироссийских санкций, - СМИ
Турция сильно зависит от поставок дизеля из страны-агрессора. Страна является крупнейшим импортером российского дизельного топлива с 2022 года, когда западные страны отказались от российской нефти из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.