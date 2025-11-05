ГУР продолжает операцию в Покровске, а украинцы смогут получить 1000 гривен: новости за 4 ноября

В рамках правительственной "Зимней поддержки 2026" украинцы смогут получить единовременное пособие в 1 000 грн. Боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области

Оборона Покровска. ГУР продолжает операцию в определенной зоне ответственности

Боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику россиян.

"Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами", - говорится в сообщении ГУР.

В России два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов

В России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода, нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу.

"Сразу два предприятия - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки дронов этой ночью", - заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что в рамках правительственной "Зимней поддержки 2026" украинцы смогут получить единовременное пособие в 1 000 грн.

Подать заявление можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Общий бюджет поддержки - 14,4 млрд гривен, из них 10 млрд на тысячу гривен всем и 4,4 млрд - на программу "Теплая зима".

Новую программу МВФ для Украины могут утвердить в январе 2026 года, - Марченко

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, перенос сроков с декабря возможен по причинам, которые не связаны с Украиной, а скорее вызваны внутренними операционными процессами Фонда.

"Миссия МВФ будет (в Украине - ред.) в ноябре. Оптимальный вариант для Украины - согласование программы в декабре", - сказал он.

Россияне убили двух гражданских на Харьковщине: ударили дроном по людям с белым флагом

Предварительно, военное преступление оккупанты совершили в воскресенье, 3 ноября 2025 года.

На видео видно, что войска РФ совершили удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом. Это произошло в Кругляковке, что в Харьковской области.

Россия в октябре обрушила на Украину рекордное количество КАБов

По данным Минобороны, в октябре российские войска существенно усилили воздушные атаки, резко увеличив количество ударов управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям украинских военных и прифронтовых городах.

Только за прошлый месяц враг сбросил 5 328 КАБов - это самый высокий показатель с начала 2025 года.

Зеленский посетил фронт

"Встретился с нашими воинами на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении", - написал он.

Также заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и других.

Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении

Европейская Комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, который анализирует прогресс стран-кандидатов и потенциальных кандидатов.

"Мы получили лучшую оценку с 2023 года, и она отражает результаты системных реформ, реализованных несмотря на все вызовы войны. Мы также благодарны европейским коллегам за предоставленные рекомендации, которые мы готовы имплементировать качественно и в тесном сотрудничестве со всеми вовлеченными сторонами и Евросоюзом", - подчеркнул вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Бойцы ГУР разнесли штаб в Авдеевке с офицерами и операторами российских дронов

По данным разведки, "Рубикон" специализируется на использовании беспилотных систем, в частности ударных дронов, и является одной из боеспособных структур оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.

Получив координаты вражеского расположения, разведчики ГУР нанесли прицельный удар беспилотным средством FP-2, оснащенным боевой частью весом более 105 кг.

Рада одобрила новое основание для отсрочки от мобилизации: кого это касается

Согласно документу, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракт на один год во время военного положения и уже уволены со службы.

В течение 12 месяцев после увольнения такие граждане не будут подлежать повторному призыву на военную службу по мобилизации, если сами не изъявят желания вернуться на службу.

ГУР совместно с пилотами ВСУ и ССО атаковали НПЗ в Нижегородской области, - источники РБК-Украина

Украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и ССО совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднеефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области РФ.

Как сообщают источники, атака произошла в ночь на 4 ноября. Во время операции было задействовано более пяти десятков дронов украинского производства, в том числе "Бобер" и FP-1. Атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак.

Турецкий поставщик топлива повышает цены на дизель из-за антироссийских санкций, - СМИ

Турция сильно зависит от поставок дизеля из страны-агрессора. Страна является крупнейшим импортером российского дизельного топлива с 2022 года, когда западные страны отказались от российской нефти из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.