ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

ГУР продолжает операцию в Покровске, а украинцы смогут получить 1000 гривен: новости за 4 ноября

Украина, Среда 05 ноября 2025 06:30
UA EN RU
ГУР продолжает операцию в Покровске, а украинцы смогут получить 1000 гривен: новости за 4 ноября Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В рамках правительственной "Зимней поддержки 2026" украинцы смогут получить единовременное пособие в 1 000 грн. Боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области

Более подробно о том, что произошло во вторник, 4 ноября - в материале РБК-Украина.

Оборона Покровска. ГУР продолжает операцию в определенной зоне ответственности

Боевые подразделения ГУР МО Украины проводят ряд успешных операций в Покровске Донецкой области, чтобы расширить огневое воздействие на логистику россиян.

"Силами "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины продолжается операция в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области. Идут ожесточенные бои с российскими оккупантами", - говорится в сообщении ГУР.

В России два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов

В России после атаки дронов сразу два нефтеперерабатывающих завода, нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ, остановили свою работу.

"Сразу два предприятия - нефтехимический завод в Башкирии и Нижегородский НПЗ остановили работу после атаки дронов этой ночью", - заявил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Выплата 1 000 грн: заявления от украинцев будут принимать с 15 ноября

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что в рамках правительственной "Зимней поддержки 2026" украинцы смогут получить единовременное пособие в 1 000 грн.

Подать заявление можно будет с 15 ноября по 15 декабря.

Общий бюджет поддержки - 14,4 млрд гривен, из них 10 млрд на тысячу гривен всем и 4,4 млрд - на программу "Теплая зима".

Новую программу МВФ для Украины могут утвердить в январе 2026 года, - Марченко

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, перенос сроков с декабря возможен по причинам, которые не связаны с Украиной, а скорее вызваны внутренними операционными процессами Фонда.

"Миссия МВФ будет (в Украине - ред.) в ноябре. Оптимальный вариант для Украины - согласование программы в декабре", - сказал он.

Россияне убили двух гражданских на Харьковщине: ударили дроном по людям с белым флагом

Предварительно, военное преступление оккупанты совершили в воскресенье, 3 ноября 2025 года.

На видео видно, что войска РФ совершили удар беспилотником по гражданским жителям, которые двигались по дороге под белым флагом. Это произошло в Кругляковке, что в Харьковской области.

Россия в октябре обрушила на Украину рекордное количество КАБов

По данным Минобороны, в октябре российские войска существенно усилили воздушные атаки, резко увеличив количество ударов управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям украинских военных и прифронтовых городах.

Только за прошлый месяц враг сбросил 5 328 КАБов - это самый высокий показатель с начала 2025 года.

Зеленский посетил фронт

"Встретился с нашими воинами на пункте управления 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", который вместе со смежными подразделениями ведет оборону на Добропольском направлении", - написал он.

Также заслушал доклады военных, обсудили ситуацию на передовой и актуальные потребности, много внимания уделили вопросам оружия, масштабированию производства дронов, потребностям бригад, опыту 1-го корпуса НГУ "Азов" и других.

Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении

Европейская Комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, который анализирует прогресс стран-кандидатов и потенциальных кандидатов.

"Мы получили лучшую оценку с 2023 года, и она отражает результаты системных реформ, реализованных несмотря на все вызовы войны. Мы также благодарны европейским коллегам за предоставленные рекомендации, которые мы готовы имплементировать качественно и в тесном сотрудничестве со всеми вовлеченными сторонами и Евросоюзом", - подчеркнул вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

Бойцы ГУР разнесли штаб в Авдеевке с офицерами и операторами российских дронов

По данным разведки, "Рубикон" специализируется на использовании беспилотных систем, в частности ударных дронов, и является одной из боеспособных структур оккупационной армии, на которую РФ тратит значительные ресурсы.

Получив координаты вражеского расположения, разведчики ГУР нанесли прицельный удар беспилотным средством FP-2, оснащенным боевой частью весом более 105 кг.

Рада одобрила новое основание для отсрочки от мобилизации: кого это касается

Согласно документу, право на отсрочку получат военнообязанные и резервисты в возрасте от 18 до 25 лет, которые заключили контракт на один год во время военного положения и уже уволены со службы.

В течение 12 месяцев после увольнения такие граждане не будут подлежать повторному призыву на военную службу по мобилизации, если сами не изъявят желания вернуться на службу.

ГУР совместно с пилотами ВСУ и ССО атаковали НПЗ в Нижегородской области, - источники РБК-Украина

Украинские дроны-камикадзе под управлением операторов ГУР МО, Вооруженных Сил и ССО совершили налет на НПЗ "Лукойл-Нижегороднеефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области РФ.

Как сообщают источники, атака произошла в ночь на 4 ноября. Во время операции было задействовано более пяти десятков дронов украинского производства, в том числе "Бобер" и FP-1. Атака произошла во время ремонта ректификационной колонны, которая отвечает за первичную обработку нефти и была повреждена в результате предыдущих атак.

Турецкий поставщик топлива повышает цены на дизель из-за антироссийских санкций, - СМИ

Турция сильно зависит от поставок дизеля из страны-агрессора. Страна является крупнейшим импортером российского дизельного топлива с 2022 года, когда западные страны отказались от российской нефти из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Новости Украины ГУР Покровск
Новости
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Где в Украине завтра будут выключать свет: список областей и графики
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место