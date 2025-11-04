ua en ru
Вт, 04 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Росії два НПЗ зупинили свою роботу після ударів дронів

Вівторок 04 листопада 2025 09:06
UA EN RU
У Росії два НПЗ зупинили свою роботу після ударів дронів Фото: у Росії два НПЗ зупинили свою роботу після ударів дронів (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

У Росії після атаки дронів одразу два нафтопереробних заводи, нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ, зупинили свою роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівник ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

"Одразу два підприємства – нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки дронів цієї ночі", - заявив Коваленко.

Він також зазначив, що росіяни повідомляють про перебої зі електрикою в окремих районах Курської області.

Що передувало

Раніше стало відомо, що у місті Стерлітамак у Башкортостані РФ вночі після вибуху було пошкоджено місцевий нафтохімічний завод. Раніше там оголошувалась "дронова небезпека".

Пізніше мер міста підтвердив, що вибух стався у цеху водоочищення АТ "Стерлітамакський нафтохімічний завод", частково стався обвал цеху, ніхто не постраждав. Він додав, що причини вибуху встановлюються.

Окрім того, у ніч на 4 листопада мешканці російських Липецька та Нижнього Новгорода скаржились на вибухи, працювало ППО. Не працювали аеропорти Волгограда, Тамбова, Пензи, Саратова і Самари. Також ввечері 3 листопада в деяких російських містах зникло світло.

Попередньої ночі, 3 листопада, Сили оборони України атакували Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі нафтопереробних установок.

Зазначається, що Саратовський НПЗ – це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тон. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Днями голова СБУ Василь Малюк повідомив, що українські сили завдали вже 160 ударів по НПЗ та інших об'єктах у глибині Росії. За його словами, лише у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НПЗ Дрони
Новини
ЄС вводить нові правила на кордоні: чи треба українцям додаткові документи
ЄС вводить нові правила на кордоні: чи треба українцям додаткові документи
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа