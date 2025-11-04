Точаться запеклі бої. У ГУР розповіли деталі операції у Покровську

Бойові підрозділи ГУР МО України проводять ряд успішних операцій у Покровську Донецької області, щоб розширити вогневий вплив на логістику росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР МО України.

"Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами", - йдеться у повідомленні ГУР.

Зазначається, що після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу.

Також триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України.

"З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються. Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України", - додали у ГУР.