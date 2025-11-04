Українські дрони вдарили по НПЗ "Лукойла" в Нижегородській області, - джерела

Українські захисники за допомогою дронів атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" у місті Кстово. Для удару використовували десятки безпілотників.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.

За словами співрозмовників, атака сталася в ніч на 4 листопада. Дронами керували оператори ГУР Міноборони, ЗСУ та Сил спецоперацій.

Для удару воїни задіяли понад п'ятдесят дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" і FP-1.

Джерела уточнили, що атака сталася під час ремонту ректифікаційної колони, яка відповідає за первинну обробку нафти і була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Про удар по НПЗ у Кстово також повідомляла низка російських Telegram-каналів. На відео, які з'явилися в мережі, було зафіксовано вибухи і пожежу на об'єкті.

НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез"

"Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що забезпечує, зокрема, Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні.

Потужність підприємства з первинної переробки нафти становить приблизно 17 млн тонн на рік.

Завод випускає понад 50 видів продукції, включно з автомобільним, авіаційним і дизельним паливом, а також нафтобітумами, парафінами та іншими нафтопродуктами.

Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та оборонно-промисловим комплексом країни-агресора.