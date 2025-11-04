Українські дрони вдарили по НПЗ "Лукойла" в Нижегородській області, - джерела
Українські захисники за допомогою дронів атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" у місті Кстово. Для удару використовували десятки безпілотників.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки.
За словами співрозмовників, атака сталася в ніч на 4 листопада. Дронами керували оператори ГУР Міноборони, ЗСУ та Сил спецоперацій.
Для удару воїни задіяли понад п'ятдесят дронів українського виробництва, зокрема "Бобер" і FP-1.
Джерела уточнили, що атака сталася під час ремонту ректифікаційної колони, яка відповідає за первинну обробку нафти і була пошкоджена внаслідок попередніх атак.
Про удар по НПЗ у Кстово також повідомляла низка російських Telegram-каналів. На відео, які з'явилися в мережі, було зафіксовано вибухи і пожежу на об'єкті.
НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез"
"Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, що забезпечує, зокрема, Московський регіон, на який припадає близько 30% споживання бензину в країні.
Потужність підприємства з первинної переробки нафти становить приблизно 17 млн тонн на рік.
Завод випускає понад 50 видів продукції, включно з автомобільним, авіаційним і дизельним паливом, а також нафтобітумами, парафінами та іншими нафтопродуктами.
Продукція НПЗ активно використовується російськими окупаційними військами та оборонно-промисловим комплексом країни-агресора.
Нічна атака на Росію
Нагадаємо, раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що після нічного удару по РФ невідомих безпілотників одразу два підприємства призупинили роботу.
Зокрема, йшлося про Нижегородський НПЗ.
Також в окремих районах Курської області почалися проблеми з електропостачанням.