Громкие увольнения, новый курс доллара, "зерновое соглашение" и Рамштайн-4: главное за неделю

Президент отправил в отставку генпрокурора и главу СБУ. Украина получит еще больше военной помощи по итогам "Рамштайн-4". В Турции подписано зерновое соглашение. НБУ повысил официальный курс доллара.
Подробно о главных итогах прошедшей недели - на РБК-Украина.
Владимир Зеленский уволил с должности главу СБУ Ивана Баканова и Генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. 19 июля Верховная рада поддержала решение президента.
По заявлению Зеленского, причиной отставки Баканова и Венедиктовой являются массовые факты государственной измены и коллаборационной деятельности со стороны работников органов СБУ и прокуратуры.
После отставки руководителей СБУ и ОГПУ Владимир Зеленский анонсировал увольнение еще 28 должностных лиц Службы безопасности Украины на основании неудовлетворительных результатов работы.
Президент провел кадровые перестановки в руководстве СБУ Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Закарпатской, Полтавской, Житомирской областей и уволил замглавы СБУ Владимира Горбенко.
20 июля представители оборонных ведомств провели четвертую встречу в формате "Рамштайн". В ходе переговоров глава Пентагона заявил, что война находится на решающем этапе и важно усилить поддержку Украины.
В этот же день в США объявили о новом пакете военной помощи для борьбы с армией РФ - она включает еще 4 РСЗО HIMARS. Также Великобритания передаст Украине сотни боевых беспилотников, гаубицы и САУ натовского калибра, РЛС, более 1,5 тысячи NLAW и Javelin. Литва поставит бронетранспортеры M113 и M577.
Делегации Украины, России, Турции и ООН 22 июля подписали зерновое соглашение. Меморандум предусматривает разблокировку портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск".
Суда с зерном через заминированные участки моря будут вести украинские лоцманы по карте безопасных маршрутов. На время следования кораблей с грузом стороны обязуются соблюдать режим прекращения огня.
Для контроля за операцией создается совместный координационный центр. Проверка кораблей на наличие оружия будет проводится в исключительно в гаванях Турецкого пролива.
По заявлению министра инфраструктуры Александра Кубракова, разблокировка экспорта укрепитукраинскую экономику и армию, а также позволит снизить мировые цены на продовольствие и притормозить инфляцию.
Первая леди Украины выступила в Конгрессе США 21 июля. В своей речи Елена Зеленская призвала передать украинским военным системы ПВО для защиты от ракетных ударов РФ.
По итогам визита Зеленской в США американские сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом.
Впервые с начала войны Нацбанк обновил официальный курс валют. Стоимость доллара выросла на 25% - с 29,25 грн до 36,6 грн. При этом курс и в дальнейшем останется фиксированным.
По прогнозам аналитиков, повышение курса доллара приведет к увеличению доходов бюджета и гривневой выручки экспортеров. В то же время импорт подорожает, и инфляция может ускориться.
Евросоюз ввел в действие седьмой пакет санкций против РФ. Новые санкции подразумевают запрет на экспорт из России золота, в том числе ювелирных украшений.
Под ограничения также попали "Сбербанк", фонд "Русский мир", Россотрудничество, НПО "Квант", мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков и почти 50 должностных лиц.
На этой неделе в СМИ появилась информация о планах президента подписать указы о лишении гражданства Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия Корбана. При этом в СНБО заявили, что даже в случае подписания указы могут не обнародовать, из-за наличия в них персональных данных.
22 июля Геннадий Корбан не смог въехать в Украину. Он заявил, что пограничники изъяли у него внутренний и заграничный паспорта на основании президентского указа о лишении гражданства, но никаких документов в подтверждение не предъявили.
По данным источника РБК-Украина, неизвестно был ли подписан указ в отношении Коломойского, но обсуждения на эту тему имели место.
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что цели так называемой "спецоперации" в Украине расширены. Новой задачей российской армии является не только выход на границы "ДНР" и "ЛНР", но и "демилитаризация" южных регионов страны.
В ответ на это министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров ужесточить санкции против РФ, поскольку слова Лаврова в очередной раз доказывают, россияне хотят крови, а не переговоров.
В украинской разведке объяснили, что заявление российского дипломата об "изменении географии" войны свидетельствует о намерениях врага решить так называемый "статус" оккупированных территорий Украины.
21 июля россияне били по Харькову из "Ураганов". Пострадали авто, торговые павильоны, жилой дом, где была расположена стоматология. Погибло 4 человека, более 20 получили ранения. Днем ранее под обстрел попала остановка общественного транспорта.
Оккупанты также продолжают атаковать Николаев. В ночь на четверг выпустили семь ракет по городу. В результате один человек получил ранения.
Несколько ракетных ударов за неделю произошло в Краматорске. Разрушена школа (1 погибший), здания в промзоне, жилые дома (1 человек погиб, 10 получили ранения). В Бахмуте ударили по центральному рынку, попали в здание колледжа.
22 июля враг нанес массированный удар по трем районам Днепропетровской области. Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Были повреждены частные дома, ж/д полотно. 1 человек погиб, еще один ранен.
По итогам очередного этапа выборов премьер-министра Великобритании определилось два финалиста, голосование за которых пройдет 5 сентября после парламентских каникул.
Бориса Джонсона на должности премьера могут заменить нынешняя глава МИД Лиз Трасс или экс-министр финансов Риши Сунак. Опросы прогнозируют победу Трасс с 62% голосов консерваторов против 38% у Сунака.
Итальянский премьер Марио Драги ушел в отставку. Он объяснил свое решение тем, что пакт национального единства в парламенте перестал действовать.
Со второго раза президент страны принял прошение Драги об отставке, а также распустил парламент. Досрочные выборы в стране пройдут 25 сентября.