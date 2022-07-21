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Сбербанк, мэр Москвы и фонд "Русский мир": ЕС ввел седьмой пакет санкций против РФ

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Брюссель, Четверг 21 июля 2022 23:58
Сбербанк, мэр Москвы и фонд "Русский мир": ЕС ввел седьмой пакет санкций против РФ Фото: ЕС ввел седьмой пакет санкций против РФ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Европейский союз ввел седьмой пакет санкций против России, в который вошли Сбербанк, фонд "Русский мир" и мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Официальный журнал ЕС".

Санкции вступили в силу с момента публикации. В общей сложности в список вошли 48 физических лиц и семь организаций.

Среди физических лиц, подпавших под ограничения ЕС, первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов, заместитель директора Росгвардии Олег Плохой, депутат Госдумы Адам Делимханов, начальник Управления Росгвардии по Чеченской Республике генерал-майор Шарип Делимханов и его заместитель Алибек Делимханов.

В санкционном списке значатся полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова, а также гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

Кроме того, под ограничительные меры попали Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

В перечень подсанкционных юридических лиц включены Россотрудничество и научно-производственное объединение "Квант".

Кроме того, под санкции ЕС подпал и гражданин Евросоюза из Словакии Йозеф Хамбалек, глава Европейского отделения клуба "Ночные волки", которого ЕС обвинил в пророссийской пропаганде, материальной и финансовой поддержке действий, подрывающих суверенитет Украины.

Помимо расширения черного списка ЕС, новые санкции подразумевают запрет на экспорт из России золота. При этом Евросоюз решил смягчить ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку РФ отдельных товаров и услуг для авиации.

Совет ЕС продлил все действующие в отношении России санкции на полгода до конца января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Европейский союз заблокировал предложение ввести санкции против российской металлургической компании "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире производителем титана.

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