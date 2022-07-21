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Число раненых увеличилось до 21: мэр рассказал подробности удара по Харькову

Новина українською →
Харьков , Четверг 21 июля 2022 12:27
Число раненых увеличилось до 21: мэр рассказал подробности удара по Харькову Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Количество раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову возросло до 21. Погибших, как и ранее сообщалось, двое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"На эту минуту количество людей, которые получили ранения, выросла до 21. Два человека погибли", - говорит Терехов.

Он отметил, что последние два дня российские агрессоры последние два дня целенаправленно бьют своими снарядами по скоплениях людей.

"Вчера по остановке, сегодня по остановке общественного транспорта...",- обратил внимание мэр.

По его словам, удары происходят как раз во время пик, когда люди едут на работу

"При чем эти удары идут "Ураганами", кассеты, что не разорвалось, есть... То есть РФ пытается запугать харьковчан, но им это точно не удастся, мы делаем все возможное, чтобы город более-менее жил спокойной жизнью", - подчеркнул Терехов.

Он рассказал, что все кто пострадал сейчас находятся в больнице, есть люди, которые сейчас находятся в очень тяжелом состоянии.

"Работники ГСЧС на месте, они работают, транспортники тоже, потому что один из снарядов попал и разбил нам троллейбус",- добавил мэр.

Добавим, при этом, по словам главы ОВА Олега Синегубова, на местах попаданий работают 14 бригад экстреной помощи.

"Правоохранительные органы тщательно фиксируют все преступления оккупантов против населения", - пишет он в Телеграм

Пострадали исключительно гражданские люди, и исключительно мирная инфраструктура: авто, торговые павильоны, жилой дом, где на 1 этаже расположена стоматологическая клиника, общественный транспорт.

Фото: последствия утреннего ракетного удара по Харькову (t.me/synegubov)

Напомним, сегодня утром россияне обстреляли Харьков из "Ураганов", ударив в гражданские объекты города.

В Офисе президента уже отреагировали на очередную ракетную атаку Харькова, там призвали немедленно признать Россию страной-спонсором терроризма.

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