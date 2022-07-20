Определились два финалиста выборов премьера Британии: кто будет бороться за кресло

В Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра. В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Наибольшее количество голосов, как и в предыдущих турах, получил Риши Сунак - 137. Второе место заняла Лиз Трасс, набравшая 113 голосов. На третьем месте оказалась бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт со 105 голосами. Следующий этап выборов завершится 2 сентября. Результаты объявят в 12:30 5 сентября. Последний опрос британской аналитической компании YouGov показывает, что Трасс победит Сунака - 54% против 35% соответственно.