Определились два финалиста выборов премьера Британии: кто будет бороться за кресло
В Великобритании завершился очередной этап выборов на пост будущего лидера Консервативной партии и премьер-министра. В финал вошли бывший министр финансов Риши Сунак и действующий министр иностранных дел Лиз Трасс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Наибольшее количество голосов, как и в предыдущих турах, получил Риши Сунак - 137. Второе место заняла Лиз Трасс, набравшая 113 голосов.
На третьем месте оказалась бывшая глава Минобороны Пенни Мордонт со 105 голосами.
Следующий этап выборов завершится 2 сентября. Результаты объявят в 12:30 5 сентября.
Последний опрос британской аналитической компании YouGov показывает, что Трасс победит Сунака - 54% против 35% соответственно.
Напомним, что парламент Британии не поддержал вотум недоверия правительства премьер-министра Бориса Джонсона, который ранее объявил об отставке.
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