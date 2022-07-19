ua ru
Вт, 19 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Уже второй раз за день. Российские военные ударили по центру Краматорска, есть жертвы

Новина українською →
Краматорск, Вторник 19 июля 2022 13:31
Уже второй раз за день. Российские военные ударили по центру Краматорска, есть жертвы Фото: последствия обстрела Краматорска 19 июля (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне уже дважды обстреляли Краматорск Донецкой облати с начала суток, 19 июля. Есть жертвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.

Уже второй раз за день. Российские военные ударили по центру Краматорска, есть жертвы

"Удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", - рассказал он.

Этот обстрел города - уже второй с начала суток вторника, 19 июля.

"Снова неспокойное утро в Краматорске - ракетные удары по заводам. Уничтожают нашу промышленность", - написал Гончаренко в Facebook четыре часа до этого.

Обновлено 13.40. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, сейчас известно об одном погибшем.

"Громкие взрывы в Краматорске: россияне ударили по центральной части города. По предварительной информации - авиационными ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере одном погибшем гражданском", - написал он.

По словам главы региона, в жилых домах, оказавшихся в эпицентре удара, произошли пожары.

Уже второй раз за день. Российские военные ударили по центру Краматорска, есть жертвыУже второй раз за день. Российские военные ударили по центру Краматорска, есть жертвы

"Прибывшие на место спасатели ГСЧС ликвидируют пожары и оказывают помощь людям", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, рано утром в понедельник, 18 июля, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Краматорску. Предположительно, обстрел был совершен с РСЗО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск
NEWS
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ
DAILY
Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Паспортная оккупация. Зачем Путин хочет массово раздавать украинцам гражданство РФ