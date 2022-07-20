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США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS, - глава Пентагона

Новина українською →
Вашингтон, Среда 20 июля 2022 15:33
США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS, - глава Пентагона Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе встречи в формате "Рамштайн-4".

"Мы продолжим оказывать исторический уровень помощи, чтобы помочь Украине защитить себя. На этой неделе мы объявим наш следующий пакет военной помощи для Украины. В него войдут еще четыре HIMARS, которые украинцы так эффективно использовали и которые существенно изменили ситуацию на поле боя", - подчеркнул Остин.

Также он добавил, что в пакет помощи войдут снаряды для РСЗО и артиллерии, которую Украина получила от стран Запада.

Напомним, вчера стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена на этой неделе объявит о выделении Украине очередного пакета военной помощи для Украины, который будет включать дополнительные ракетные системы HIMARS.

Также мы писали, что четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины (UDCG) началась в среду, 20 июля.

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