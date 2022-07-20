США передадут Украине еще четыре РСЗО HIMARS, - глава Пентагона

США анонсировали новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе встречи в формате "Рамштайн-4".

"Мы продолжим оказывать исторический уровень помощи, чтобы помочь Украине защитить себя. На этой неделе мы объявим наш следующий пакет военной помощи для Украины. В него войдут еще четыре HIMARS, которые украинцы так эффективно использовали и которые существенно изменили ситуацию на поле боя", - подчеркнул Остин.

Также он добавил, что в пакет помощи войдут снаряды для РСЗО и артиллерии, которую Украина получила от стран Запада.