Зеленский рассказал о первом реальном результате визита своей жены в США
Американские сенаторы представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом. Документ стал первым реальным результатом визита Елены Зеленской в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее видеообращение президента Владимира Зеленского.
Он напомнил, что несколько месяцев назад экспертная группа Ермака-Макфола предложила признать действия РФ против украинского народа геноцидом.
"И вот первый реальный результат визита первой леди Украины в Соединенные Штаты - сенаторы Риш, Кардин, Викер, Блюменталь, Портман, Шахин и Грэм представили проект резолюции о признании действий России в Украине геноцидом", - сказал глава государства.
Политик отметил, что документ представили вскоре после того, как Елена Зеленская выступила с обращением непосредственно к Конгрессу США.
По словам президента, в резолюции указано, что действия РФ в Украине, которые включают принудительную депортацию в Россию и целенаправленное убийство украинского гражданского населения во время массовых зверств, являются геноцидом против народа Украины.
Зеленский подробнее рассказал о резолюции
Зеленский также добавил, что в соответствии с проектом документа Сенат США:
- осуждает РФ за совершение актов геноцида против народа Украины;
- призывает Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа;
- поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
"Всеми своими террористическими атаками против украинцев и нашего государства Россия только закапывает сама себя", - подытожил президент Украины.
Напомним, Елена Зеленская приехала в Вашингтон по приглашению Джил Байден 18 июля. Она выступила в Конгрессе США та призвала передать украинским военным системы ПВО.