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Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги

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Четверг 21 июля 2022 11:35
Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги Фото: Марио Драги, премьер-министр Италии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Италии Марио Драги передал президенту республики Серджо Маттарелле прошение об отставке.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии президента Италии.

"Президент Италии Серджо Маттарелла принял сегодня премьер-министра Италии Марио Драги, который после доклада о вчерашнем обсуждении и голосовании в Сенате, вновь заявил о своей отставке. Президент Республики принял это во внимание. Правительство остается у власти для выполнения текущих обязанностей.",- пишет пресс-служба канцелярии.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Сенат Италии проголосовал за вотум доверия действующему премьер-министру. Перед этим Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживало правительство национального единства, исчез, и поэтому он решил уйти в отставку, однако президент не принял его желания уйти с должности.

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