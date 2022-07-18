За что Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову и что им грозит

Какие претензии у президента были к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и главе СБУ Ивану Баканову, почему их отстранили от должности прямо сейчас и как это изменит баланс сил внутри команды Владимира Зеленского – подробнее в материале РБК-Украина.

Отстранение Ирины Венедиктовой и Ивана Баканова с их должностей – первая заметная ротация во власти за все время полномасштабной войны с Россией. Несмотря на то, что ко многим топ-чиновникам претензии начали накапливаться задолго до войны, после 24 февраля все кадровые перестановки в "верхах" стали на паузу.

Собеседники РБК-Украина во власти объясняли это очевидной причиной: кадровые вопросы сейчас не в приоритете, система госуправления в целом работает, а каждая ротация руководства – это по умолчанию нестабильность в соответствующем министерстве или ведомстве. Но к исходу пятого месяца вторжения РФ, очевидно, было решено, что такая логика не может быть абсолютной. Тем более, если период масштабной войны затягивается на неопределенное время.

Последняя капля

Отстранение Ивана Баканова поздно вечером 17 июля не стало особым сюрпризом. Слухи об отставке главы СБУ регулярно появлялись в кулуарах как минимум с прошлого года. Источники РБК-Украина в "Слуге народа" и силовых структурах рассказывали, что претензии к Баканову накапливались уже давно, задолго до полномасштабного вторжения России.

После 24 февраля они вышли на новый уровень. В отличие от большинства других силовых и военных структур СБУ, особенно в первые дни, проявила себя, мягко говоря, не лучшим образом, считают собеседники. Вплоть до того, что целые департаменты во главе с руководителями "потерялись" неизвестно где.

Информированный источник РБК-Украина рассказал, что вопрос об увольнении Баканова предметно встал еще в начале марта, в Раде уже прикидывали, сколько голосов соберется за это решение. Но тогда давний друг президента якобы смог договориться, чтобы его оставили на должности. Успешное задержание Виктора Медведчука 12 апреля также укрепило его позиции. Но, как оказалось, ненадолго.

Разговоры об увольнении Баканова шли минимум с прошлого года (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

У высшего руководства страны было особенно много вопросов к действиям подчиненных Баканова на местах, в регионах, куда непосредственно вторглись россияне. В конце марта был уволен и лишен генеральского звания глава херсонского СБУ Сергей Криворучко, его помощника подозревают в том, что он сдал оккупантам карту минных полей области и якобы чуть ли не координировал действия российской авиации.

Тогда же стало известно, что в госизмене подозревается экс-начальник внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Он покинул Украину за считанные часы до масштабного вторжения РФ, уже в июне его задержат в Сербии с сотнями тысяч наличности и ценными камнями. В конце мая был уволен глава харьковского управления СБУ Роман Дудин. По словам Зеленского, "за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны".

А 16 июля правоохранители задержали уволенного в марте главу крымского СБУ (базировалось в Херсоне) Олега Кулинича, по подозрению в госизмене и сотрудничестве с оккупантами. Как сообщали источники РБК-Украина, на момент задержания он был помощником Баканова по особо важным поручениям и "влиял на многие процессы в Службе".

Очевидно, эта история и стала решающей причиной, спровоцировавшей отстранение Баканова (которого об операции по задержанию Кулинича якобы вообще не уведомили). "Увольнять его еще до войны собирались. Сейчас добавились вопросы по Херсону, а Кулинич, думаю, уже стал последней каплей", – объяснил информированный собеседник издания.

23 июня авторитетное издание Politico со ссылкой на свои источники в окружении Зеленского сообщило, что тот собирается уволить Баканова из-за неудовлетворительной работы в целом и из-за того, что оккупанты смогли легко захватить Херсон в частности.

"Захват Херсона позволил силам Путина закрепиться в южном регионе страны вдоль побережья Черного моря. За это, сказал высокопоставленный собеседник, указывая пальцем на Баканова, "кто-то должен пострадать", – написало Politico.

"Что касается руководителя СБУ – если бы захотел его уволить, я бы уже его уволил", – отреагировал 27 июня на эту информацию сам глава государства. Тогда же Зеленский рассказал, что проходит инспекция всех правоохранительных органов на предмет их работы после 24 февраля. Одним из ее результатов, судя по всему и стало отстранение Баканова.

Зеленский в июне анонсировал инспекцию правоохранительных органов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Президентский указ об этом был выписан с опорой на статью 47 Дисциплинарного устава ВСУ – о невыполнении военнослужащим своим обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям. Как позже подтвердил замглавы ОП Андрей Смирнов, в отношении сотрудников СБУ, которых подозревают в сотрудничестве с агрессорами, ведутся расследования, а Баканова отстранили от должности, чтобы он не мог повлиять на процесс.

Станет ли сам он фигурантом каких-либо дел в этом контексте или все обойдется лишь внутренними проверками и служебными расследованиями, пока неизвестно. По информации издания, на Банковой есть мнение о том, что деятельность Баканова стоило бы изучить, мягко говоря, как можно тщательнее.

Что примечательно, еще пару месяцев назад, когда в очередной раз появились слухи об увольнении главы СБУ, звучал вариант, что он будет отправлен в почетную ссылку – к примеру, дипломатом в одну из ключевых стран-союзниц Украины. Однако за это время, очевидно, многое поменялось, потому как причина, по которой он официально был отстранен, вполне может привести к дальнейшему уголовному разбирательству.

После указа об отстранении Баканова в медиа появилась информация, что якобы уже готовы документы на его задержание. Однако источники РБК-Украина в нескольких структурах на момент публикации это не подтверждают. Но если против него и будут выдвинуты официальные подозрения, то этим делом по подследственности будет заниматься Госбюро расследований.

Официальное увольнение главы СБУ может состояться во вторник, 19 июля. Соответствующее ходатайство президент уже передал в Верховную раду.

Временным преемником Баканова стал его первый заместитель Василий Малюк. Эту фамилию в качестве будущего главы СБУ изданию называли и раньше, якобы за его продвижением стояло руководство Офиса президента. РБК-Украина обратилось в ОП за комментарием по этому поводу, но на момент публикации ответ получен не был.

Вопросы и ответы

Разговоры о возможной отставке Ирины Венедиктовой шли далеко не так активно, как в случае с Бакановым. Но, по информации РБК-Украина, она долгое время находилась в перманентном конфликте с Офисом президента, в частности, с заместителями главы ОП Андреем Смирновым и Олегом Татаровым.

Сам же Владимир Зеленский еще осенью 2020 года давал генпрокурору время до конца года, чтобы показать свою эффективность, прежде всего в борьбе с коррупционерами. По словам источника издания на Банковой, после 24 февраля вопросы к работе прокуратуры под руководством Венедиктовой только усилились.

"К ее эффективности были давно вопросы. В последнее время Зеленский не доверял Венедиктовой и ее первому заму. Проблема даже не в конкретных кейсах, а в целом. Там накапливалось, давно были вопросы, но ей давали шанс", – объяснил другой информированный собеседник РБК-Украина.

Кроме того, резко в негатив главе Генпрокуратуры якобы сыграла история, которую изданию рассказал один из собеседников в окружении главы государства. Под конец прошлого года, когда в Украине обострилось политическое противостояние, Венедиктова во время одной из поездок в Европу якобы публично высказалась о своих немалых политических амбициях.

И об этом быстро стало известно. Как правило, такие вещи в нынешней власти вызывают немедленную кадровую реакцию – но все пришлось на период новогодних праздников, а через некоторое время началась масштабная война и вопрос отложили.

Решение об увольнении Венедиктовой назревало давно (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В итоге Венедиктову отстранили одновременно с главой СБУ. Владимир Зеленский объяснил это решение тем, что на данный момент зарегистрировано 651 уголовное производство по госизмене среди правоохранителей. Свыше 60 сотрудников прокуратуры и СБУ остались на оккупированных территориях и работают против Украины.

"Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, вызывают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", – уточнил президент в своем видеообращении 17 июля.

Там же он упомянул и о двух других незакрытых кадровых вопросах – руководителей НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Оба серьезно беспокоят западных партнеров Украины – настолько, что они даже были включены в текст решения о предоставлении Украине кандидатского статуса в ЕС.

По информации издания, украинская власть пообещала европейцам закрыть вопрос хотя бы с САП до 15 июля. Следовательно, дедлайн уже прошел и президенту пришлось публично актуализировать эту тему. Звучали предположения, что и отстранение Венедиктовой может быть связано с затягиванием конкурса на главу САП. Но собеседник издания на Банковой заверил, что эти процессы не связаны между собой.

Место и.о. главы ОГП пока занял Алексей Симоненко. Широкой публике он известен прежде всего как человек, поставивший свою подпись под подозрением пятому президенту Петру Порошенко, в то время как Венедиктова взяла однодневный отпуск. Информированный собеседник РБК-Украина объяснил, что, скорее всего, Симоненко на этой должности будет временной фигурой.

Голосование за увольнение Венедиктовой в Верховной раде может состояться во вторник, 19 июля, или уже на следующей неделе, рассказал источник издания в парламенте. При этом окончательное решение по кандидатуре нового генпрокурора пока не принято. Среди возможных претендентов на этот пост называют замглавы ОП Андрея Смирнова, главу Минюста Дениса Малюську и нардепа от СН Андрея Костина.

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В окружении Владимира Зеленского за три года у власти почти не осталось людей, которые вместе с ним начинали поход в большую политику. Иван Баканов был главой его штаба во время избирательной кампании и руководителем партии "Слуга народа", а Ирина Венедиктова входила в пул экспертов, которых будущий глава государства впервые представил как костяк своей команды перед вторым туром президентских выборов.

Но, очевидно, фактор давних личных отношений уже давно не играет роли при принятии президентом кадровых решений, тем более во время большой войны. Как подчеркнул влиятельный собеседник РБК-Украина, нынешние пертурбации однозначно свидетельствуют об усилении влияния главы ОП Андрея Ермака, который выдвинулся на первые позиции уже в 2020 году. При этом балансов и противовесов в команде власти становится все меньше.