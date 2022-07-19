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Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Новина українською →
Киев, Вторник 19 июля 2022 11:47
Зеленский провел кадровые изменения в СБУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. В частности, он уволил заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Кроме того, президент сменил начальников СБУ в шести областях. Так, Руслана Григоренко уволили с должности начальника СБУ в Сумской области, назначив на его место Эдуарда Федорова.

В Днепропетровской области уволен с поста начальника СБУ Владимир Краснянский. На его место глава государства назначил Сергей Лысак, который до этого был уволен с должности начальника СБУ в Житомирской области.

Также СБУ в Закарпатской области сменило начальство - президент уволил Ивана Рудницкого, а на его место назначил Евгения Борзилова. До этого Борзилов был начальником СБУ в Полтавской области.

В то же время Зеленский назначил нового главу СБУ в Харьковской области. Им стал Александр Куць.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.

РБК-Украина разбиралось в причинах громких кадровых решений, а также что грозит руководителям Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

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Служба безопасности Украины Владимир Зеленский
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