Зеленский провел кадровые изменения в СБУ

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины. В частности, он уволил заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента .

Кроме того, президент сменил начальников СБУ в шести областях. Так, Руслана Григоренко уволили с должности начальника СБУ в Сумской области, назначив на его место Эдуарда Федорова.

В Днепропетровской области уволен с поста начальника СБУ Владимир Краснянский. На его место глава государства назначил Сергей Лысак, который до этого был уволен с должности начальника СБУ в Житомирской области.

Также СБУ в Закарпатской области сменило начальство - президент уволил Ивана Рудницкого, а на его место назначил Евгения Борзилова. До этого Борзилов был начальником СБУ в Полтавской области.

В то же время Зеленский назначил нового главу СБУ в Харьковской области. Им стал Александр Куць.